Durante la deliberación, los jueces señalaron que Milena López, Luciano D'Alessandro y Hugo Gómez fueron los participantes que más errores cometieron en sus platos. Finalmente, anunciaron que el actor debía abandonar la cocina más famosa de Colombia, convirtiéndose en el primer eliminado de la temporada.

Además de sus preparaciones, Hugo llamó la atención de los televidentes por aparecer siempre acompañado de su inseparable bastón, al que bautizó como 'Gastón', un objeto que se convirtió en una de las curiosidades de su paso por el reality.

Tras conocer el resultado, el actor dedicó unas emotivas palabras a sus compañeros, agradeciendo el tiempo compartido y deseándoles el mayor de los éxitos en la competencia. También los invitó a continuar dando lo mejor de sí y a convertirse en un ejemplo para las nuevas generaciones.

Uno de los momentos más emotivos de su despedida fue el agradecimiento que hizo a Sebastián Villalobos, de quien destacó el apoyo recibido desde el inicio del programa. Según explicó, fue su primer compañero de equipo y una persona que siempre estuvo dispuesta a orientarlo y aconsejarlo durante los diferentes retos.

Hugo también confesó que tenía el presentimiento de que sería el eliminado. Según contó, el bastón que recibió como regalo de su hija antes de ingresar al programa le hizo pensar que su participación sería corta.

Pese a su temprana salida, el actor aseguró que su paso por Masterchef Celebrity fue una experiencia que recordará para siempre. "Fue una linda experiencia que no voy a olvidar nunca", expresó, al destacar que el reality le permitió mostrar una faceta diferente de su vida y acercarse aún más al público que ha seguido su trayectoria artística durante tantos años.