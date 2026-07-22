¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026? Lista completa de famosos del reality de RCN
La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 ya comenzó y promete convertirse en uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. El exitoso reality del Canal RCN regresó con una nueva edición en la que 24 reconocidas figuras del entretenimiento, el deporte y las redes sociales aceptaron el reto de demostrar sus habilidades en la cocina más famosa del país.
Como ya es tradición, los participantes deberán superar pruebas individuales, retos por equipos y exigentes eliminaciones para convencer al jurado, conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, mientras que Claudia Bahamón continúa como presentadora del formato.
Lista completa de participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026
En esta edición, el reality reúne a actores, actrices, presentadores, deportistas, creadores de contenido y comediantes que buscarán quedarse con el título de mejor cocinero de la temporada. Los participantes son:
- Lina Tejeiro
- Verónica Orozco
- Angélica Blandón
- Marcela Carvajal
- Martha Restrepo
- Milena López
- Sebastián Vega
- Luciano D'Alessandro
- Sebastián Villalobos
- Pautips
- Robert Farah
- Luisa Vergara
- Diana Mina
- Julieta Piñeres
- Jimmy Vásquez
- Emmanuel Restrepo
- Iván Marín
- Tavo Bernate
- Hugo Gómez
- Víctor Tarazona
- Virginia Lizcano
- Mariana Mozo
- Emiro Navarro
- Tuto Patiño.
¿Quiénes son los jurados de MasterChef Celebrity Colombia 2026?
La cocina más famosa de Colombia mantiene a tres reconocidos chefs al frente de las evaluaciones. Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef española Belén Alonso serán los encargados de calificar cada preparación y decidir quién continúa y quién abandona la competencia.
Por su parte, Claudia Bahamón vuelve como anfitriona del programa, acompañando a los concursantes durante cada reto y siendo el enlace entre los participantes y el jurado.
MasterChef Celebrity Colombia 2026 promete grandes emociones
La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 reúne un elenco diverso, en el que cada participante llega con historias, personalidades y niveles de experiencia completamente diferentes en la cocina. Esa combinación ha despertado una gran expectativa entre los seguidores del reality, que esperan momentos de tensión, compañerismo, humor y platos capaces de sorprender al jurado.
Con nuevos retos, invitados especiales y una competencia cada vez más exigente, MasterChef Celebrity Colombia 2026 buscará mantener el éxito que ha convertido al programa del Canal RCN en uno de los formatos de entretenimiento más populares y comentados por los colombianos.