¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026? Lista completa de famosos del reality de RCN

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 ya comenzó y promete convertirse en uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. El exitoso reality del Canal RCN regresó con una nueva edición en la que 24 reconocidas figuras del entretenimiento, el deporte y las redes sociales aceptaron el reto de demostrar sus habilidades en la cocina más famosa del país.

Como ya es tradición, los participantes deberán superar pruebas individuales, retos por equipos y exigentes eliminaciones para convencer al jurado, conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, mientras que Claudia Bahamón continúa como presentadora del formato.

Lista completa de participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026

En esta edición, el reality reúne a actores, actrices, presentadores, deportistas, creadores de contenido y comediantes que buscarán quedarse con el título de mejor cocinero de la temporada. Los participantes son:

Lina Tejeiro

Verónica Orozco

Angélica Blandón

Marcela Carvajal

Martha Restrepo

Milena López

Sebastián Vega

Luciano D'Alessandro

Sebastián Villalobos

Pautips

Robert Farah

Luisa Vergara

Diana Mina

Julieta Piñeres

Jimmy Vásquez

Emmanuel Restrepo

Iván Marín

Tavo Bernate

Hugo Gómez

Víctor Tarazona

Virginia Lizcano

Mariana Mozo

Emiro Navarro

Tuto Patiño.

¿Quiénes son los jurados de MasterChef Celebrity Colombia 2026?

La cocina más famosa de Colombia mantiene a tres reconocidos chefs al frente de las evaluaciones. Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef española Belén Alonso serán los encargados de calificar cada preparación y decidir quién continúa y quién abandona la competencia.

Por su parte, Claudia Bahamón vuelve como anfitriona del programa, acompañando a los concursantes durante cada reto y siendo el enlace entre los participantes y el jurado.