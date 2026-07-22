La edición 2026 de 'Masterchef Celebrity Colombia' reunirá a reconocidas personalidades del entretenimiento y a participantes que buscarán destacarse por su carisma y talento.
Una de ellas es Luisa Vergara, actriz y comediante antioqueña, quien asumirá el desafío gastronómico con la expectativa de conquistar tanto al jurado como a los televidentes con su espontaneidad y sentido del humor.
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¿Quién es Luisa Vergara, de 'Masterchef'?
Oriunda de Medellín, Luisa cuenta con una trayectoria artística de más de 15 años. Sus primeros pasos los dio en el teatro, donde incursionó en el teatro clásico y la comedia musical.
Con el paso del tiempo encontró en el stand up comedy el escenario perfecto para desarrollar una propuesta propia, inspirada en vivencias personales y situaciones cotidianas. Sus historias sobre el amor, las relaciones de pareja y las experiencias del día a día se han convertido en el sello que la ha acercado al público.
Una de las características que distingue sus presentaciones es la manera en que construye cada relato. Sus rutinas suelen desarrollarse como una historia con principio, desarrollo y un desenlace inesperado que provoca las risas de los espectadores. Esa capacidad para sorprender es uno de los rasgos que espera llevar a la competencia culinaria.
Aunque reconoce que la cocina no es su mayor especialidad, la humorista ha manifestado que enfrentará cada prueba con entusiasmo, creatividad y una actitud positiva. Incluso ha comentado que, si algún plato no resulta como esperaba, preferirá tomarse la situación con humor y convertirla en una anécdota divertida, en lugar de dejar que la frustración se apodere del momento.
En esta temporada compartirá la cocina con reconocidas figuras como Lina Tejeiro, Verónica Orozco, Luciano D'Alessandro, Sebastián Villalobos, Pautips, Milena López y Robert Farah, entre otros participantes. Todos competirán bajo la evaluación de los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, mientras Claudia Bahamón continuará como presentadora del exitoso formato.
Con una carrera consolidada en el mundo del entretenimiento y una personalidad auténtica, Luisa Vergara llega a MasterChef Celebrity Colombia 2026 con el propósito de demostrar que su talento va más allá de la comedia. Ahora tendrá la oportunidad de poner a prueba sus habilidades culinarias y buscar un lugar entre los mejores cocineros de la competencia.