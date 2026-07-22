La Corte Suprema de Justicia presentó el balance de los primeros ocho años de la Sala Especial de Primera Instancia. El informe muestra que el concierto para delinquir fue el delito que más condenas produjo contra congresistas entre 2018 y lo corrido de 2026.

Concierto para delinquir encabeza las condenas

Durante ese periodo, la Sala profirió 10 sentencias condenatorias contra congresistas por concierto para delinquir. Después aparecen el interés indebido en la celebración de contratos, con ocho condenas, y el peculado, con seis.

El balance también registra tres condenas por cohecho, tres por enriquecimiento ilícito y tres por tráfico de influencias. Al sumar los fallos mixtos, la Corte contabilizó 13 decisiones relacionadas con concierto para delinquir, nueve con interés indebido en contratos, siete con peculado y seis con cohecho.

En total, la Sala informó que durante sus primeros ocho años emitió 29 condenas y siete absoluciones en procesos contra congresistas. Las cifras corresponden a expedientes recibidos por esta instancia para juzgar en primera instancia a funcionarios con fuero constitucional.

La Sala Especial de Primera Instancia comenzó a operar en 2018, tras su creación mediante el Acto Legislativo 01 de ese año. Su puesta en marcha separó las funciones de investigación y juzgamiento y permitió garantizar la doble instancia y la impugnación de la primera condena contra funcionarios aforados.

Más de 500 procesos contra funcionarios aforados

Entre 2018 y lo corrido de 2026, la Sala recibió 522 procesos contra congresistas, gobernadores, servidores judiciales, militares y otros funcionarios con fuero. De ese total, 161 terminaron con sentencia: 80 condenatorias, 50 absolutorias y 31 mixtas. Otros 143 expedientes concluyeron mediante preclusión, 33 terminaron mediante otras salidas legales y 185 permanecen activos.

En el caso de los gobernadores, la conducta con más condenas fue el contrato sin cumplimiento de requisitos legales, con 29 fallos condenatorios, seguida del peculado, con 22. Entre los congresistas, en cambio, el primer lugar lo ocupó el concierto para delinquir.

El alto tribunal también reportó 1.908 audiencias durante los ocho años analizados. En 2020, cuando las diligencias se realizaron de manera virtual por la pandemia, la Sala llevó a cabo 190 audiencias.

El balance fue presentado mientras avanza el proceso para reemplazar a los magistrados salientes Ariel Augusto Torres Rojas y Jorge Emilio Caldas Vera. Entretanto, la Sala deberá continuar con la resolución de los 185 procesos que permanecen activos.