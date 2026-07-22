Inundaciones dejan 13.000 hectáreas de arroz afectadas en Casanare

La intensa temporada de lluvias sigue dejando graves afectaciones en Casanare. Las inundaciones ya comprometen cerca de 13.000 hectáreas de cultivos de arroz que estaban próximas a ser cosechadas, generando pérdidas económicas para cientos de productores y afectando a miles de familias que dependen de esta actividad.

La emergencia se originó por el desbordamiento de los ríos Tocaría, Pauto, Cravo Sur y Casanare cuyas crecientes anegaron extensas zonas agrícolas en uno de los departamentos que más aporta a la producción nacional de arroz, cerca de un 36%.

De acuerdo con el Comité de Arroceros de Casanare, gran parte de los cultivos ya se encontraba en la etapa final de producción, por lo que las pérdidas son considerables y representan un duro golpe para la economía de los agricultores.

Las afectaciones no se limitan a los arrozales. Las lluvias también han deteriorado vías terciarias y puentes, dificultando el transporte de las cosechas hacia los molinos y complicando la movilidad en varias zonas rurales.

Pese a la magnitud de la emergencia, Camilo Pinzón, vocero de Fedearroz envió un mensaje de tranquilidad a través de Kienyke al señalar que no existe riesgo de desabastecimiento de arroz en el país. El gremio explicó que actualmente hay inventarios suficientes para atender la demanda nacional y garantizar el suministro.

Frente a un posible incremento en el precio del arroz durante los próximos meses, la Federación aclaró que, de presentarse, obedecería a las dinámicas normales del mercado y no directamente a las inundaciones registradas en Casanare.

Mientras tanto, los agricultores mantienen la esperanza de que las lluvias disminuyan en las próximas semanas para iniciar la recuperación de los cultivos y evitar que las pérdidas continúen aumentando.