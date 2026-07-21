La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) anunció que cuenta con una reserva cercana a 300.000 metros cúbicos de agua almacenados en 25 Bancos Municipales de Agua (Bama) para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño, cuya probabilidad de consolidación alcanza el 82 %, según el Ideam.

La estrategia busca garantizar el abastecimiento de agua y fortalecer la respuesta de los municipios ante escenarios de sequía, incendios forestales y disminución de las lluvias, fenómenos que podrían extenderse hasta comienzos de 2027.

Los Bancos Municipales de Agua son sistemas diseñados para captar y almacenar agua durante las temporadas de lluvia, con el fin de utilizarla en épocas de escasez. Actualmente, la CAR cuenta con 25 de estas infraestructuras en funcionamiento, incluida la próxima entrega del Bama de Ráquira.