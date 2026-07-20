Tras participar en el desfile militar del 20 de julio en Medellín, el presidente electo Abelardo de la Espriella se trasladó al Túnel del Toyo, en el municipio de Cañasgordas, para encabezar la conmemoración del Día de la Independencia junto al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
La ceremonia se realizó en la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, considerada una de las obras de infraestructura más importantes del país por su impacto en la conexión entre el Valle de Aburrá y el Urabá antioqueño.
En su intervención, el gobernador Andrés Julián Rendón destacó que la conmemoración del 20 de julio representa una oportunidad para honrar el legado de los héroes de la Independencia y reafirmar el compromiso con la defensa de la Constitución, la democracia y las libertades del país. Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la unidad nacional como base para seguir construyendo una Colombia con mayores oportunidades.
El mandatario departamental también resaltó el papel de la Fuerza Pública, al reconocer la labor de los soldados y policías que diariamente trabajan por la seguridad y la protección de los colombianos.
Por su parte, Abelardo de la Espriella aseguró que el Túnel del Toyo representa el carácter, la determinación y la capacidad de los antioqueños para hacer realidad grandes proyectos. Además, rindió homenaje a los integrantes de la Fuerza Pública, a quienes calificó como "la frontera que divide a la democracia de la tiranía", y afirmó que esta megaobra simboliza el esfuerzo de miles de colombianos por impulsar el progreso del país.
La conmemoración también incluyó un homenaje al empresario Gonzalo Mejía Trujillo, cuya visión impulsó hace más de un siglo la conexión de Antioquia con el mar. Asimismo, se reconoció la iniciativa ciudadana conocida como la vaca por las vías, que permitió financiar la construcción de la galería de rescate del Túnel del Toyo y quedó inmortalizada con la develación de una placa conmemorativa.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la interpretación de los himnos de Colombia y Antioquia por parte de Paola Jara y Jorge Villamizar, acompañados por la Orquesta Departamental de Antioquia, en una presentación realizada al interior del túnel.
Actualmente, el Túnel del Toyo registra un avance cercano al 80 % y hace parte de la Nueva Vía al Mar, un corredor estratégico que permitirá fortalecer la conexión entre el centro del país y el Urabá antioqueño, reduciendo significativamente los tiempos de desplazamiento y potenciando el desarrollo económico y logístico de la región.