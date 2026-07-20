Tras participar en el desfile militar del 20 de julio en Medellín, el presidente electo Abelardo de la Espriella se trasladó al Túnel del Toyo, en el municipio de Cañasgordas, para encabezar la conmemoración del Día de la Independencia junto al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

La ceremonia se realizó en la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, considerada una de las obras de infraestructura más importantes del país por su impacto en la conexión entre el Valle de Aburrá y el Urabá antioqueño.