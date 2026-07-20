El Gobierno de Chile decretó el estado de catástrofe en parte del norte del país tras las intensas lluvias que desde el pasado 15 de julio han provocado inundaciones, desbordamientos de ríos y graves afectaciones en regiones donde este tipo de fenómenos son poco frecuentes.

La emergencia ha dejado un saldo preliminar de cinco personas fallecidas, cuatro desaparecidas, cerca de 100.000 personas aisladas, alrededor de 2.200 damnificados y más de 1.100 viviendas destruidas o con daños de consideración, según el balance entregado por las autoridades chilenas.