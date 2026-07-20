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Chile declara estado de catástrofe por lluvias

Las intensas precipitaciones, inusuales para el norte del país, han dejado cerca de 100.000 personas aisladas, miles de damnificados y graves daños en viviendas e infraestructura.
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EFE

El Gobierno de Chile decretó el estado de catástrofe en parte del norte del país tras las intensas lluvias que desde el pasado 15 de julio han provocado inundaciones, desbordamientos de ríos y graves afectaciones en regiones donde este tipo de fenómenos son poco frecuentes.

La emergencia ha dejado un saldo preliminar de cinco personas fallecidas, cuatro desaparecidas, cerca de 100.000 personas aisladas, alrededor de 2.200 damnificados y más de 1.100 viviendas destruidas o con daños de consideración, según el balance entregado por las autoridades chilenas.

 

Las regiones más golpeadas son Coquimbo y Atacama, ubicadas en el norte del país, donde las fuertes precipitaciones provocaron el colapso de carreteras, cortes en las vías de comunicación y el aislamiento de numerosas comunidades debido a la crecida de ríos y quebradas.

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente José Antonio Kast declaró el estado de catástrofe, una medida que permite acelerar la entrega de ayudas, movilizar recursos del Estado y desplegar a las Fuerzas Armadas para apoyar las labores de atención y recuperación en las zonas afectadas.

 

La Dirección Meteorológica de Chile indicó que el país no registraba un evento de esta magnitud desde hace cerca de dos décadas. Expertos señalaron que la combinación de lluvias persistentes y de alta intensidad generó inundaciones rápidas, deslizamientos de tierra y daños en la infraestructura vial.

La emergencia también ha afectado los servicios públicos. En varias localidades de la región de Coquimbo se reportaron interrupciones en el suministro de agua potable debido a los daños en las plantas de tratamiento, mientras que el Ministerio de Energía informó que cerca de 150.000 usuarios permanecen sin servicio eléctrico en diferentes zonas del país.

Las autoridades mantienen activos los operativos de rescate, asistencia humanitaria y evaluación de daños, mientras continúan monitoreando las condiciones climáticas para evitar nuevas emergencias en las regiones afectadas.

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