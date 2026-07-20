La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó una noche de alta tensión en Buenos Aires, donde cientos de aficionados protagonizaron enfrentamientos con la Policía en los alrededores del Obelisco, tradicional punto de celebración del fútbol argentino.

Tras el partido, miles de personas llegaron al emblemático monumento para acompañar a la selección, que no logró defender el título conquistado en Catar 2022. Sin embargo, la concentración derivó en desórdenes cuando un grupo de asistentes comenzó a lanzar piedras y botellas contra los uniformados.

Ante la situación, la Policía desplegó un operativo para controlar los disturbios, utilizando gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y recuperar el orden en el centro de la capital argentina.

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron momentos de caos, con corridas por varias calles del centro de Buenos Aires mientras avanzaba el dispositivo de seguridad.

Aunque las autoridades confirmaron que hubo personas detenidas durante los enfrentamientos, hasta el momento no han entregado un balance oficial sobre el número de capturados ni de posibles heridos.

Los incidentes se produjeron pocas horas después de que Argentina cayera 1-0 ante España en el tiempo suplementario de la final del Mundial 2026, poniendo fin a la ilusión de conquistar un nuevo título y desatando la frustración de parte de la afición.