El equipo de seguridad del presidente electo, Abelardo de la Espriella, denunció este domingo un presunto plan para atentar contra su vida durante el desarrollo de las actividades de empalme regional que adelanta antes de asumir la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto.
De acuerdo con un comunicado oficial, la alerta proviene de información de inteligencia conocida por las autoridades, según la cual estructuras del ELN y de las disidencias de las Farc habrían ofrecido hasta 3.000 millones de pesos para ejecutar un atentado contra el mandatario electo.
La información también advierte sobre posibles intentos de infiltración en ruedas de prensa, encuentros públicos y demás actividades programadas durante la gira de empalme, especialmente en eventos con alta asistencia de ciudadanos, entre ellos niños y adultos mayores.
Pese a la advertencia, el presidente electo aseguró que continuará con su agenda de trabajo en las diferentes regiones del país y reiteró que no suspenderá el proceso de transición con las autoridades territoriales.
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Ante este panorama, se anunció el fortalecimiento de los esquemas de protección y la implementación de controles extraordinarios de seguridad en todos los eventos públicos previstos durante las próximas semanas, con el fin de salvaguardar tanto al presidente electo como a los ciudadanos que participen en las actividades.
Finalmente, el equipo de Abelardo de la Espriella solicitó a las autoridades competentes adelantar las investigaciones para establecer el origen de la amenaza, identificar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para evitar cualquier acción que ponga en riesgo la integridad del mandatario electo o de la población civil.