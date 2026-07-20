La información también advierte sobre posibles intentos de infiltración en ruedas de prensa, encuentros públicos y demás actividades programadas durante la gira de empalme, especialmente en eventos con alta asistencia de ciudadanos, entre ellos niños y adultos mayores.

Pese a la advertencia, el presidente electo aseguró que continuará con su agenda de trabajo en las diferentes regiones del país y reiteró que no suspenderá el proceso de transición con las autoridades territoriales.

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Ante este panorama, se anunció el fortalecimiento de los esquemas de protección y la implementación de controles extraordinarios de seguridad en todos los eventos públicos previstos durante las próximas semanas, con el fin de salvaguardar tanto al presidente electo como a los ciudadanos que participen en las actividades.

Finalmente, el equipo de Abelardo de la Espriella solicitó a las autoridades competentes adelantar las investigaciones para establecer el origen de la amenaza, identificar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para evitar cualquier acción que ponga en riesgo la integridad del mandatario electo o de la población civil.