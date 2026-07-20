La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la escalada de violencia registrada entre el 14 y el 17 de julio en los departamentos de Cauca, Chocó, Arauca, Vichada y Norte de Santander, donde distintos ataques armados dejaron víctimas entre civiles y miembros de la Fuerza Pública, además de graves afectaciones humanitarias.

De acuerdo con la entidad, durante esos días se presentaron combates, hostigamientos, atentados con explosivos y un carro bomba, hechos atribuidos a diferentes grupos armados ilegales que provocaron desplazamientos forzados, daños en viviendas y riesgos para comunidades, especialmente indígenas.

Uno de los episodios más delicados ocurrió en la vía entre Quibdó y Carmen de Atrato, en Chocó, donde 45 personas quedaron atrapadas en medio de enfrentamientos entre el Ejército y el ELN. Durante los combates murieron dos soldados y otros seis resultaron heridos tras la activación de artefactos explosivos.