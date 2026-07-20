 Mundial 2026
Inicio
Colombia

Defensoría alerta por escalada de violencia en cinco departamentos del país

Entre el 14 y el 17 de julio se registraron ataques con explosivos, combates, hostigamientos y un carro bomba que dejaron muertos, heridos, desplazamientos y afectaciones a comunidades civiles.
Defensoría del Pueblo
Créditos:
Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la escalada de violencia registrada entre el 14 y el 17 de julio en los departamentos de Cauca, Chocó, Arauca, Vichada y Norte de Santander, donde distintos ataques armados dejaron víctimas entre civiles y miembros de la Fuerza Pública, además de graves afectaciones humanitarias.

De acuerdo con la entidad, durante esos días se presentaron combates, hostigamientos, atentados con explosivos y un carro bomba, hechos atribuidos a diferentes grupos armados ilegales que provocaron desplazamientos forzados, daños en viviendas y riesgos para comunidades, especialmente indígenas.

Uno de los episodios más delicados ocurrió en la vía entre Quibdó y Carmen de Atrato, en Chocó, donde 45 personas quedaron atrapadas en medio de enfrentamientos entre el Ejército y el ELN. Durante los combates murieron dos soldados y otros seis resultaron heridos tras la activación de artefactos explosivos.

 

En Arauca, un ataque con explosivos contra la subestación de Policía de Betoyes, en el municipio de Tame, dejó dos uniformados y una mujer de la población civil muertos, además de nueve policías heridos. 

Mientras tanto, en Vichada, un ataque armado contra el resguardo indígena Saracure Río Cada, en Cumaribo, dejó tres jóvenes indígenas muertos y una mujer herida. La Defensoría también reportó desplazamientos de familias y la quema de varias viviendas.

La situación también se agravó en Norte de Santander, donde un carro bomba explotó cerca de una instalación militar en Tibú. La explosión dejó personas lesionadas, afectaciones emocionales a varios habitantes y daños en viviendas y establecimientos cercanos.

En Cauca, la entidad denunció hechos de presión contra comunidades por parte de grupos armados ilegales y nuevos hostigamientos contra la Fuerza Pública en zona rural del municipio de El Tambo, en medio de un escenario de alta tensión.

Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para fortalecer las medidas de prevención y protección en las zonas afectadas, garantizar la atención integral a las comunidades y reforzar la presencia institucional. Asimismo, exigió a los grupos armados respetar el derecho internacional humanitario y proteger a la población civil.

Defensoría del Pueblo
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
Incendio en la Isla de Salamanca está bajo control
incendio
Las autoridades reportaron que el incendio forestal presenta un 100 % de control y un 95 % de liquidación. Un único punto de calor permanece bajo monitoreo para evitar una reactivación.
Colombia
De La Espriella se comprometió a concluir la vía al mar desde el Túnel del Toyo
Abelardo -de la Espriella- túnel-del-toyo
El presidente electo aseguró que su Gobierno trabajará junto a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín para completar el corredor.
Colombia
Defensoría alerta por escalada de violencia en cinco departamentos del país
Defensoría del Pueblo
Entre el 14 y el 17 de julio se registraron ataques con explosivos, combates, hostigamientos y un carro bomba que dejaron muertos, heridos, desplazamientos y afectaciones a comunidades civiles.
Mundo
Noche de tensión en Buenos Aires tras la derrota de Argentina
protestas
La celebración de miles de aficionados en el Obelisco terminó en disturbios, enfrentamientos con la Policía y varias detenciones tras la caída de la 'Albiceleste' ante España.