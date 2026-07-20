Un juez de control de garantías envió a un centro carcelario a Nelson Fabián Sáenz Santamaría, auxiliar de enfermería de un centro asistencial de Bogotá, señalado de presuntamente abusar sexualmente de una paciente que permanecía hospitalizada bajo su cuidado.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el pasado 18 de junio de 2026 en una unidad de cuidados crónicos y paliativos, donde la víctima, una mujer de 59 años, se encontraba internada debido a una condición médica que le ocasionaba graves limitaciones físicas y cognitivas, situación que le impedía oponer resistencia.

De acuerdo con la investigación, el auxiliar de enfermería habría aprovechado su condición de profesional de la salud y el estado de vulnerabilidad de la paciente para cometer la agresión dentro del pabellón donde permanecía hospitalizada.