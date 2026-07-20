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Auxiliar de enfermería fue enviado a la cárcel por presunto abuso sexual

El procesado, de acuerdo con la Fiscalía, habría aprovechado el estado de indefensión de una mujer de 59 años con graves limitaciones físicas y cognitivas. Videos de seguridad serían una de las principales pruebas del caso.
Abuso
Créditos:
Fiscalía General de La Nación

Un juez de control de garantías envió a un centro carcelario a Nelson Fabián Sáenz Santamaría, auxiliar de enfermería de un centro asistencial de Bogotá, señalado de presuntamente abusar sexualmente de una paciente que permanecía hospitalizada bajo su cuidado.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el pasado 18 de junio de 2026 en una unidad de cuidados crónicos y paliativos, donde la víctima, una mujer de 59 años, se encontraba internada debido a una condición médica que le ocasionaba graves limitaciones físicas y cognitivas, situación que le impedía oponer resistencia.

De acuerdo con la investigación, el auxiliar de enfermería habría aprovechado su condición de profesional de la salud y el estado de vulnerabilidad de la paciente para cometer la agresión dentro del pabellón donde permanecía hospitalizada.

 

La Fiscalía indicó que entre las principales evidencias recopiladas se encuentran registros audiovisuales del centro asistencial, además de entrevistas e inspecciones judiciales realizadas en el lugar. Estas pruebas, según el ente acusador, permitirían establecer el momento en que el procesado ingresó a la habitación y habría ejecutado los actos investigados en contra de la voluntad de la mujer.

Con base en este material probatorio, una fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir, agravado.

Durante las audiencias preliminares, Sáenz Santamaría no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Mientras avanza el proceso judicial, el auxiliar de enfermería permanecerá privado de la libertad en un establecimiento carcelario por decisión del juez, como medida para garantizar el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima.

Capturado
Fiscalía General de la Nación
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