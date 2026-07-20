Cuando ocurre un terremoto, la diferencia entre una estructura segura y una edificación vulnerable puede estar en decisiones tomadas mucho antes de que comience el movimiento del suelo.

En regiones con alta actividad sísmica, los edificios no se diseñan únicamente para mantenerse en pie. También deben deformarse de manera controlada, absorber parte de la energía del sismo y permitir que las personas evacúen sin que la estructura colapse.

Ese desafío recae sobre la ingeniería estructural, una disciplina que combina materiales, cálculos y tecnología para reducir los daños y proteger vidas.

La clave no es evitar que el edificio se mueva

Contrario a lo que muchos podrían pensar, un edificio resistente a sismos no tiene que permanecer completamente rígido.

Durante un terremoto, la estructura recibe fuerzas horizontales que la hacen oscilar. Por eso, uno de los principios fundamentales del diseño antisísmico es permitir cierto nivel de movimiento sin que los elementos estructurales se fracturen.

Esta capacidad se conoce como ductilidad y permite que vigas, columnas y otros componentes se deformen sin perder de inmediato su capacidad de soporte.

Una estructura dúctil puede absorber parte de la energía liberada durante el sismo y disminuir el riesgo de un colapso repentino.

Resistencia para soportar movimientos laterales

El segundo elemento es la resistencia lateral. Los edificios deben contar con sistemas capaces de soportar los empujes horizontales producidos por el movimiento del terreno.

Muros estructurales, pórticos reforzados y elementos de arriostramiento ayudan a distribuir las cargas y evitan que toda la fuerza recaiga sobre un solo punto de la edificación.

La rigidez también debe calcularse cuidadosamente. Una estructura demasiado flexible puede presentar grandes desplazamientos, mientras que una excesivamente rígida puede concentrar esfuerzos y sufrir daños severos.

El equilibrio entre ambas condiciones es una de las decisiones más importantes del diseño estructural.

Amortiguadores para reducir el impacto

La ingeniería moderna también incorpora sistemas que ayudan a disminuir la cantidad de energía sísmica que llega al núcleo de la edificación.

Entre ellos están los disipadores de energía, que funcionan de manera similar a los amortiguadores de un vehículo, y los aisladores sísmicos, instalados entre la estructura y sus cimientos.

Estos dispositivos reducen las vibraciones, limitan los desplazamientos y pueden disminuir los daños en elementos estructurales y no estructurales.

Su uso es frecuente en hospitales, puentes, edificios públicos y otras construcciones que deben continuar funcionando después de una emergencia.

El papel de las normas sismorresistentes

La tecnología, sin embargo, no reemplaza el cumplimiento de las normas de construcción.

Un edificio puede contar con un diseño avanzado, pero su seguridad dependerá también de la calidad de los materiales, la correcta ejecución de la obra y la supervisión de profesionales calificados.

Las normas sismorresistentes establecen requisitos mínimos para el diseño, la cimentación, los materiales y los sistemas estructurales de las edificaciones.

Cumplirlas no significa que un inmueble quedará intacto después de un terremoto, sino que tendrá mayores posibilidades de evitar un colapso y proteger a sus ocupantes.

Qué revisar antes de comprar o habitar un edificio

Conocer el año de construcción, verificar las licencias, consultar el sistema estructural y confirmar que la obra haya contado con supervisión técnica son medidas preventivas importantes.

También es recomendable prestar atención a modificaciones posteriores, como la eliminación de muros, ampliaciones sin autorización o cambios en la distribución de los espacios, ya que pueden alterar el comportamiento de la estructura.

La resistencia sísmica no depende de un único material ni de una solución milagrosa. Es el resultado de un diseño adecuado, una construcción bien ejecutada y controles técnicos permanentes.

En ciudades expuestas a terremotos, invertir en ingeniería no solo protege edificios. También fortalece la capacidad de toda una comunidad para responder y recuperarse después de una emergencia.