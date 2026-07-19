De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el procesado, identificado como Jeferson Cuesta Martínez, habría abordado a la mujer en vía pública para despojarla de su teléfono celular. Sin embargo, al verse rodeado por uniformados de la Policía Nacional, decidió retenerla contra su voluntad y amenazarla con un arma cortopunzante.

Según el ente acusador, el hombre mantuvo a la víctima como rehén durante aproximadamente 30 minutos, sujetándola por el cuello con el cuchillo mientras intimidaba a las autoridades. Finalmente, los policías lograron rescatar a la mujer, quien resultó ilesa y recibió atención en el lugar.

Tras la captura en flagrancia, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda presentó al hombre ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de secuestro simple, hurto calificado e intimidación con arma, entre otros relacionados con el porte de armas.