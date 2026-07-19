Momentos de tensión se vivieron en el sector de Puente Aranda, en Bogotá, luego de que un hombre tomara como rehén a una mujer con un cuchillo tras un presunto intento de hurto. El hecho ocurrió el pasado 17 de julio en la carrera 68 con calle 17 y terminó con el rescate de la víctima y la captura del agresor.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el procesado, identificado como Jeferson Cuesta Martínez, habría abordado a la mujer en vía pública para despojarla de su teléfono celular. Sin embargo, al verse rodeado por uniformados de la Policía Nacional, decidió retenerla contra su voluntad y amenazarla con un arma cortopunzante.
Según el ente acusador, el hombre mantuvo a la víctima como rehén durante aproximadamente 30 minutos, sujetándola por el cuello con el cuchillo mientras intimidaba a las autoridades. Finalmente, los policías lograron rescatar a la mujer, quien resultó ilesa y recibió atención en el lugar.
Tras la captura en flagrancia, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda presentó al hombre ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de secuestro simple, hurto calificado e intimidación con arma, entre otros relacionados con el porte de armas.
Aunque Cuesta Martínez no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, el juez consideró que representa un riesgo para la comunidad y ordenó que continúe el proceso judicial privado de la libertad en un centro carcelario.