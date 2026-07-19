La Administración Distrital solicitó este domingo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) una intervención prioritaria para proteger a una niña de la comunidad Emberá que permanece en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, luego del fallecimiento de su madre, quien era su cuidadora principal.
Según informó el Distrito, la mujer murió el pasado 18 de julio. Tras conocerse el hecho, equipos institucionales acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y gestionar el auxilio funerario para la familia.
Durante la atención, el médico ancestral que integra el equipo de la Secretaría Distrital de Salud identificó que la menor habría manifestado ideación suicida, una situación que, según la Administración, representa un riesgo inminente para su vida y requiere atención especializada e inmediata.
Sin embargo, el Distrito aseguró que sus equipos territoriales no han podido verificar directamente el estado de la niña debido a las dificultades para ingresar a la UPI La Rioja, donde, según la entidad, se registran altos niveles de consumo de alcohol al interior del asentamiento.
Ante este panorama, la Administración Distrital solicitó al ICBF, como autoridad competente en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, realizar de manera urgente la verificación del estado de derechos de la menor y de su hermano.
Asimismo, pidió activar las rutas de atención correspondientes, incluyendo la valoración en salud mental y las medidas de protección y restablecimiento de derechos contempladas en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Constitución.
El Distrito reiteró que continuará brindando acompañamiento institucional y mantendrá la articulación con las entidades competentes para garantizar la protección de la niña, su hermano y los demás menores pertenecientes a la comunidad Emberá.