La Administración Distrital solicitó este domingo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) una intervención prioritaria para proteger a una niña de la comunidad Emberá que permanece en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, luego del fallecimiento de su madre, quien era su cuidadora principal.

Según informó el Distrito, la mujer murió el pasado 18 de julio. Tras conocerse el hecho, equipos institucionales acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y gestionar el auxilio funerario para la familia.

Durante la atención, el médico ancestral que integra el equipo de la Secretaría Distrital de Salud identificó que la menor habría manifestado ideación suicida, una situación que, según la Administración, representa un riesgo inminente para su vida y requiere atención especializada e inmediata.