 Mundial 2026
Inicio
Bogotá

Distrito pide al ICBF proteger a niña Emberá en riesgo

La menor, que permanece en la UPI La Rioja tras la muerte de su madre, habría manifestado ideación suicida. El Distrito pidió activar de inmediato las rutas de protección y atención en salud mental.
La rijoa
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

La Administración Distrital solicitó este domingo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) una intervención prioritaria para proteger a una niña de la comunidad Emberá que permanece en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, luego del fallecimiento de su madre, quien era su cuidadora principal.

Según informó el Distrito, la mujer murió el pasado 18 de julio. Tras conocerse el hecho, equipos institucionales acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y gestionar el auxilio funerario para la familia.

Durante la atención, el médico ancestral que integra el equipo de la Secretaría Distrital de Salud identificó que la menor habría manifestado ideación suicida, una situación que, según la Administración, representa un riesgo inminente para su vida y requiere atención especializada e inmediata.

 

Sin embargo, el Distrito aseguró que sus equipos territoriales no han podido verificar directamente el estado de la niña debido a las dificultades para ingresar a la UPI La Rioja, donde, según la entidad, se registran altos niveles de consumo de alcohol al interior del asentamiento.

Ante este panorama, la Administración Distrital solicitó al ICBF, como autoridad competente en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, realizar de manera urgente la verificación del estado de derechos de la menor y de su hermano.

Asimismo, pidió activar las rutas de atención correspondientes, incluyendo la valoración en salud mental y las medidas de protección y restablecimiento de derechos contempladas en el Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Constitución.

El Distrito reiteró que continuará brindando acompañamiento institucional y mantendrá la articulación con las entidades competentes para garantizar la protección de la niña, su hermano y los demás menores pertenecientes a la comunidad Emberá.

Alcaldía de Bogotá
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Abelardo De La Espriella anuncia cuatro nombramientos para la Casa de Nariño
electo
Los nuevos funcionarios asumirán sus cargos a partir del 7 de agosto y tendrán la misión de fortalecer la coordinación del Gobierno, la relación con las regiones y la estrategia de comunicaciones de la Presidencia.
Colombia
Dos adolescentes murieron electrocutadas en Montería
electricidad
Las jóvenes, de 15 y 16 años, se movilizaban en motocicleta cuando hicieron contacto con un cable de alta tensión que cayó sobre la vía durante un fuerte vendaval. Las autoridades investigan lo ocurrido.
Bogotá
Envían a la cárcel a hombre que tomó como rehén a una mujer
mujer
El sujeto, identificado como Jeferson Cuesta Martínez, habría intentado robar un celular y, al verse rodeado por la Policía, retuvo a una mujer durante cerca de 30 minutos. Un juez le dictó medida de aseguramiento en prisión.
Política
Colombia vuelve al radar de inversionistas extranjeros con De La Espriella
Inversionistas-extranjeros-Colombia-De La Espriella
Desde Barranquilla, el presidente electo busca enviar un mensaje de confianza, seguridad jurídica y apertura al capital internacional.