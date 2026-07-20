 Mundial 2026
Inicio
Regiones

“Medellín y Antioquia volverán a tener presidente” dice Federico Gutiérrez

Durante el desfile del 20 de julio en Medellín, Federico Gutiérrez y Abelardo De La Espriella anunciaron una alianza entre la Alcaldía y el próximo Gobierno Nacional.
Fico-Gutiérrez-Abelardo de La Espriella
Créditos:
Alcaldía de Medellín

Federico Gutiérrez lanzó una de las frases más fuertes del desfile del 20 de julio en Medellín. El alcalde aseguró que Antioquia volverá a tener respaldo desde la Presidencia a partir del próximo 7 de agosto, cuando Abelardo De La Espriella asuma el Gobierno Nacional.

“Medellín y Antioquia no tuvieron presidente durante cuatro años, a partir del 7 de agosto lo volveremos a tener”, afirmó Gutiérrez durante el acto conmemorativo, en el que también participaron el gobernador Andrés Julián Rendón y altos mandos de la Fuerza Pública.

Lea también: De La Espriella pone a Antioquia como pilar de su ‘Patria Milagro’

La declaración marcó el tono político de una jornada en la que la Alcaldía de Medellín y el presidente electo ratificaron que trabajarán de manera conjunta para sacar adelante proyectos estratégicos en la región.

Gutiérrez pide recuperar la confianza y la seguridad

Durante su intervención, Federico Gutiérrez destacó la transformación de Medellín y la reducción histórica de los homicidios, pero insistió en que Colombia necesita recuperar la confianza para atraer inversión y generar nuevas oportunidades.

El alcalde señaló que el trabajo conjunto con el próximo Gobierno deberá enfocarse en garantizar seguridad a los campesinos, fortalecer a la Fuerza Pública, mejorar las condiciones para los jóvenes y devolver tranquilidad al empresariado.

También cuestionó la política de “paz total” del Gobierno saliente, al considerar que terminó favoreciendo a estructuras criminales y debilitando las condiciones de seguridad del país.

El mensaje de Gutiérrez a la Fuerza Pública

El mandatario local dedicó una parte de su discurso a los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

“A quienes llevan uniforme, patrullan nuestras calles, sobrevuelan nuestros cielos, cuidan nuestros mares y pasan noches enteras lejos de sus familias para proteger las nuestras: gracias”, expresó.

Gutiérrez aseguró que los uniformados deben tener la certeza de que no estarán solos y resaltó que su labor está por encima de cualquier Gobierno. “Los gobiernos pasan, pero la República permanece y ustedes son los guardianes de esa República”, agregó.

Una alianza que empieza antes del 7 de agosto

El acto del 20 de julio dejó una señal clara de coordinación entre la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el próximo Gobierno Nacional.

Tras el desfile, Gutiérrez, Rendón y De La Espriella se trasladaron al Túnel del Toyo, una de las obras de infraestructura más importantes de la región.

La visita buscó reforzar el mensaje de integración institucional y mostrar que la relación entre Medellín, Antioquia y la Nación será una de las prioridades del Gobierno entrante.

Federico Gutiérrez
Abelardo De La Espriella
Antioquia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Regiones
Incendio en la Isla de Salamanca está bajo control
incendio
Las autoridades reportaron que el incendio forestal presenta un 100 % de control y un 95 % de liquidación. Un único punto de calor permanece bajo monitoreo para evitar una reactivación.
Colombia
Abelardo se comprometió a concluir la vía al mar desde el Túnel del Toyo
Abelardo -de la Espriella- túnel-del-toyo
El presidente electo aseguró que su Gobierno trabajará junto a la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín para completar el corredor.
Colombia
Defensoría alerta por escalada de violencia en cinco departamentos del país
Defensoría del Pueblo
Entre el 14 y el 17 de julio se registraron ataques con explosivos, combates, hostigamientos y un carro bomba que dejaron muertos, heridos, desplazamientos y afectaciones a comunidades civiles.
Mundo
Noche de tensión en Buenos Aires tras la derrota de Argentina
protestas
La celebración de miles de aficionados en el Obelisco terminó en disturbios, enfrentamientos con la Policía y varias detenciones tras la caída de la 'Albiceleste' ante España.