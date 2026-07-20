Federico Gutiérrez lanzó una de las frases más fuertes del desfile del 20 de julio en Medellín. El alcalde aseguró que Antioquia volverá a tener respaldo desde la Presidencia a partir del próximo 7 de agosto, cuando Abelardo De La Espriella asuma el Gobierno Nacional.

“Medellín y Antioquia no tuvieron presidente durante cuatro años, a partir del 7 de agosto lo volveremos a tener”, afirmó Gutiérrez durante el acto conmemorativo, en el que también participaron el gobernador Andrés Julián Rendón y altos mandos de la Fuerza Pública.

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La declaración marcó el tono político de una jornada en la que la Alcaldía de Medellín y el presidente electo ratificaron que trabajarán de manera conjunta para sacar adelante proyectos estratégicos en la región.

Gutiérrez pide recuperar la confianza y la seguridad

Durante su intervención, Federico Gutiérrez destacó la transformación de Medellín y la reducción histórica de los homicidios, pero insistió en que Colombia necesita recuperar la confianza para atraer inversión y generar nuevas oportunidades.

El alcalde señaló que el trabajo conjunto con el próximo Gobierno deberá enfocarse en garantizar seguridad a los campesinos, fortalecer a la Fuerza Pública, mejorar las condiciones para los jóvenes y devolver tranquilidad al empresariado.

También cuestionó la política de “paz total” del Gobierno saliente, al considerar que terminó favoreciendo a estructuras criminales y debilitando las condiciones de seguridad del país.

El mensaje de Gutiérrez a la Fuerza Pública

El mandatario local dedicó una parte de su discurso a los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

“A quienes llevan uniforme, patrullan nuestras calles, sobrevuelan nuestros cielos, cuidan nuestros mares y pasan noches enteras lejos de sus familias para proteger las nuestras: gracias”, expresó.

Gutiérrez aseguró que los uniformados deben tener la certeza de que no estarán solos y resaltó que su labor está por encima de cualquier Gobierno. “Los gobiernos pasan, pero la República permanece y ustedes son los guardianes de esa República”, agregó.

Una alianza que empieza antes del 7 de agosto

El acto del 20 de julio dejó una señal clara de coordinación entre la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el próximo Gobierno Nacional.

Tras el desfile, Gutiérrez, Rendón y De La Espriella se trasladaron al Túnel del Toyo, una de las obras de infraestructura más importantes de la región.

La visita buscó reforzar el mensaje de integración institucional y mostrar que la relación entre Medellín, Antioquia y la Nación será una de las prioridades del Gobierno entrante.