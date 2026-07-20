El incendio forestal que desde la semana pasada afecta al Parque Isla de Salamanca, entre los departamentos del Magdalena y Atlántico, está próximo a ser extinguido. Así lo confirmó Parques Nacionales Naturales de Colombia, al informar que la emergencia ya se encuentra 100 % controlada y con un 95 % de liquidación.
Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en el Gran Malecón de Barranquilla, las autoridades señalaron que solo permanece activo un punto de calor, el cual es atendido de manera permanente para evitar que las llamas vuelvan a propagarse.
Según el balance preliminar, cerca de 40 hectáreas del área protegida resultaron afectadas. La mayor parte del terreno comprometido corresponde a vegetación de enea (70 %), seguida de arbustos espinosos (25 %) y, en menor proporción, bordes de mangle salado y árboles de ficus (5 %).
Además de los daños en la cobertura vegetal, las autoridades reportaron afectaciones a varias especies de fauna, entre ellas icoteas, aves, abejas, avispas y nidos de aves, por lo que se realizará un seguimiento para evaluar el impacto ambiental y avanzar en las labores de recuperación del ecosistema.
Las autoridades explicaron que el porcentaje restante del incendio corresponde a un sector con cultivos, principalmente de coco, lo que obliga a realizar una intervención más cuidadosa para evitar riesgos durante las labores de extinción.
Las causas de la emergencia aún son materia de investigación. Sin embargo, Parques Nacionales hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer las acciones de prevención, evitando arrojar residuos como vidrios o latas, abstenerse de realizar quemas y reportar de inmediato cualquier señal de humo o fuego.