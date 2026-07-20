El incendio forestal que desde la semana pasada afecta al Parque Isla de Salamanca, entre los departamentos del Magdalena y Atlántico, está próximo a ser extinguido. Así lo confirmó Parques Nacionales Naturales de Colombia, al informar que la emergencia ya se encuentra 100 % controlada y con un 95 % de liquidación.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en el Gran Malecón de Barranquilla, las autoridades señalaron que solo permanece activo un punto de calor, el cual es atendido de manera permanente para evitar que las llamas vuelvan a propagarse.

Según el balance preliminar, cerca de 40 hectáreas del área protegida resultaron afectadas. La mayor parte del terreno comprometido corresponde a vegetación de enea (70 %), seguida de arbustos espinosos (25 %) y, en menor proporción, bordes de mangle salado y árboles de ficus (5 %).