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Ballenas en Buenaventura atraerían más de 290 mil turistas

El Pacífico vallecaucano se prepara para una de sus temporadas más esperadas, con una proyección de ingresos cercana a los 30 millones de dólares.
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Cortesía

Cada año, el Pacífico vallecaucano se convierte en escenario de uno de los espectáculos naturales más impresionantes de Colombia: la llegada de las ballenas jorobadas a las aguas de Buenaventura.

La temporada de avistamiento de ballenas ya comenzó y se extenderá hasta mediados de octubre, una época en la que miles de turistas llegan al litoral para ver de cerca a estos gigantes del mar y vivir una experiencia marcada por la naturaleza, la biodiversidad y la cultura del territorio.

De acuerdo con la Gobernación del Valle del Cauca, para este 2026 se espera la llegada de más de 290 mil visitantes a Buenaventura, una cifra que representaría un crecimiento del 4 % frente al año anterior.

Buenaventura se prepara para recibir turistas

La secretaria de Turismo del Valle del Cauca, Miyerlandi Torres, destacó que esta temporada no solo representa una oportunidad para disfrutar del Pacífico, sino también un impulso económico clave para la región.

“Esperamos para este año 2026 más de 290 mil visitantes, turistas. Un 4 % más que el año anterior, con unos ingresos económicos alrededor de 30 millones de dólares”, señaló la funcionaria.

Según cifras del Sistema de Información Turística, Situr, del total de visitantes proyectados, el 47 % corresponde a turistas nacionales, el 46 % a vallecaucanos y el 7 % a extranjeros.

Naturaleza, cultura y economía local

La temporada de ballenas también mueve la economía local. Hoteles, restaurantes, operadores turísticos, transportadores y comunidades del Pacífico se preparan para recibir a los visitantes que llegan atraídos por este fenómeno natural.

Se proyecta que la ocupación hotelera promedio en el Distrito Especial de Buenaventura alcance el 45 % durante la temporada.

Para la Gobernación, esta dinámica sigue consolidando al Pacífico vallecaucano como un destino líder en turismo de naturaleza, gastronomía y cultura.

“Desde la Gobernación del Valle del Cauca, los invitamos a disfrutar, a vivir nuestro Paraíso, nuestro Pacífico con una de las experiencias más impresionantes del territorio: el avistamiento de ballenas, un espectáculo de naturaleza y biodiversidad”, agregó Torres.

Un espectáculo del Pacífico colombiano

El avistamiento de ballenas se ha convertido en una de las experiencias turísticas más esperadas del año en Buenaventura. Durante estos meses, el mar del Pacífico recibe a las ballenas jorobadas, que llegan a esta zona para cumplir una parte fundamental de su ciclo natural.

Más allá del turismo, la temporada representa una oportunidad para valorar la riqueza ambiental del territorio y fortalecer el vínculo entre las comunidades, los visitantes y la protección de la biodiversidad.

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