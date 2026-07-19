El presidente electo Abelardo De La Espriella continúa conformando el equipo que lo acompañará en el inicio de su mandato. Este sábado anunció cuatro nuevos nombramientos para cargos estratégicos dentro de la estructura de la Presidencia de la República, cuyos titulares asumirán funciones a partir del próximo 7 de agosto.

Las designaciones hacen parte de la organización del Gobierno que entrará en funciones con el propósito de fortalecer la coordinación institucional, la gestión territorial, la articulación del gabinete y la comunicación con la ciudadanía.

Carlos Ríos será el nuevo secretario general de la Presidencia

El abogado Carlos Ríos, quien cuenta con una maestría en Estudios Políticos y otra en Seguridad y Defensa, fue designado como secretario general de la Presidencia.

Desde ese cargo tendrá la responsabilidad de coordinar el funcionamiento administrativo de la Casa de Nariño, articular el trabajo entre las diferentes dependencias presidenciales y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el nuevo Gobierno.

Valerie Lafaurie liderará la Gerencia de las Regiones

La abogada Valerie Lafaurie, magíster en Comunicación Política y Empresarial, estará al frente de la Gerencia de las Regiones, dependencia que buscará fortalecer la presencia institucional en todo el país.

Su labor estará enfocada en mantener una relación permanente con gobernadores y alcaldes, impulsar la ejecución de proyectos estratégicos y acercar la gestión del Gobierno Nacional a los territorios bajo criterios de transparencia, eficiencia y coordinación.

Nicolás Gómez asumirá la Jefatura de Despacho

El politólogo Nicolás Gómez, con estudios de maestría en Políticas Públicas, fue designado como jefe de Despacho de la Presidencia.

Entre sus principales funciones estará coordinar la agenda estratégica del Gobierno, facilitar el trabajo conjunto entre las diferentes entidades y contribuir a que la ejecución de las políticas públicas se desarrolle con criterios de eficiencia y resultados.

María Fernanda Sandoval dirigirá las comunicaciones de la Presidencia

La periodista y comunicadora social María Fernanda Sandoval fue nombrada como directora de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia.

Sandoval es especialista en marketing digital y cuenta con una maestría en Comunicación Política y Gestión de Crisis. Su reto será liderar la estrategia de comunicación institucional del Gobierno, con énfasis en la transparencia, el acceso oportuno a la información y el fortalecimiento de los canales de diálogo con la ciudadanía.