Colombia vuelve al radar de los inversionistas internacionales. Desde Barranquilla, el presidente electo Abelardo De La Espriella sostuvo este domingo una agenda de trabajo con empresarios e inversionistas extranjeros interesados en desarrollar proyectos en el país a partir del próximo 7 de agosto.

Las reuniones se realizaron en su oficina en Barranquilla y, según el comunicado de la Oficina de Prensa del presidente electo, reflejan el interés de actores económicos globales por acompañar una nueva etapa de crecimiento en Colombia.

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El mensaje del gobierno entrante apunta a recuperar la confianza, fortalecer la seguridad jurídica y convertir la inversión en un motor para generar empleo, impulsar la productividad y dinamizar las regiones.

Una señal para los mercados internacionales

De acuerdo con la comunicación oficial, la reactivación económica, la disciplina fiscal, un entorno favorable para la inversión y las reformas orientadas a recuperar la confianza del sector productivo son parte de los pilares que el nuevo gobierno quiere proyectar ante el capital extranjero.

De La Espriella ha reiterado que su administración mantendrá una relación cercana con quienes crean en Colombia y estén dispuestos a aportar al desarrollo del país.

Inversión para empleo y desarrollo

La Oficina de Prensa señaló que la inversión será un aliado fundamental para construir una economía más dinámica, competitiva y con mayores oportunidades para los colombianos.

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Cada encuentro con el sector empresarial internacional, según el comunicado, reafirma que Colombia busca volver a ser vista como un país confiable para invertir, crecer y desarrollar proyectos estratégicos.

Desde Barranquilla, De La Espriella envió así una primera señal económica: su gobierno quiere abrirle la puerta al capital internacional, pero con una apuesta enfocada en empleo, productividad y desarrollo regional.