El vicepresidente electo José Manuel Restrepo destacó el alcance de la cooperación técnica no reembolsable anunciada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para acompañar el inicio del Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.
El pronunciamiento se dio luego de que el BID publicara un comunicado en el que reafirmó su compromiso de acompañar a la nueva administración con una plataforma de cooperación técnica no reembolsable por aproximadamente US$63 millones.
Según el organismo multilateral, esta cooperación estará orientada a acelerar la preparación y ejecución de prioridades estratégicas del nuevo Gobierno, con una agenda enfocada en reformas, inversión y desarrollo.
Restrepo explica el alcance de la cooperación
A través de su cuenta de X, Restrepo señaló que desde la conversación entre el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y el presidente electo Abelardo De La Espriella, se trazó una ruta de trabajo conjunta para acompañar al nuevo Gobierno.
“Desde el primer momento en que el Presidente del BID, @igoldfajn, sostuvo su conversación con el Presidente Electo @ABDELAESPRIELLA, se trazó una ruta de trabajo conjunta para acompañar al nuevo Gobierno. Esa agenda quedó consolidada esta semana en Washington y marca el inicio de una alianza estratégica para convertir en realidad los grandes objetivos de la #PatriaMilagro”, afirmó Restrepo.
El vicepresidente electo agregó que el comunicado publicado por el BID reafirma ese compromiso y confirma una plataforma de cooperación técnica no reembolsable de aproximadamente US$63 millones.
Apoyo técnico para el nuevo Gobierno
Restrepo precisó que estos recursos no generan deuda para Colombia y pondrán al servicio del país el conocimiento y la experiencia de los expertos del Banco.
Según explicó, la cooperación acompañará durante los primeros meses de Gobierno el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, la estructuración de proyectos estratégicos y el fortalecimiento de la capacidad del Estado.
“Estos recursos, que no generan deuda para Colombia, pondrán al servicio del país el conocimiento y la experiencia de los expertos del Banco para acompañar, durante los primeros meses de gobierno, el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, la estructuración de proyectos estratégicos y el fortalecimiento de la capacidad del Estado”, señaló.
El vicepresidente electo aseguró que esta cooperación permitirá sentar las bases de las reformas e inversiones que marcarán el rumbo del país durante los próximos años.
Lo que dijo el BID
En su comunicado, el BID afirmó que “reafirma el compromiso expresado por su Presidente, Ilan Goldfajn, al Presidente Electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, de acompañar el inicio de la nueva administración mediante una plataforma de cooperación técnica no reembolsable”.
La entidad indicó que actualmente cuenta con una cartera activa de aproximadamente US$63 millones en recursos de cooperación técnica no reembolsable para Colombia, correspondientes a operaciones ya aprobadas y pendientes de desembolso.
El banco también explicó que la implementación de esas operaciones se desarrollará progresivamente, de acuerdo con los cronogramas de ejecución de cada una y las prioridades definidas conjuntamente entre el Gobierno de Colombia y el BID.
Para Restrepo, el valor de esta alianza está en permitir que el nuevo Gobierno avance con mayor capacidad técnica desde el primer día.
“Cuando un país gana tiempo, gana desarrollo. Ese es precisamente el propósito de esta alianza: que el nuevo Gobierno no empiece de cero, sino con la estructura técnica necesaria para tomar las decisiones estratégicas, poner en marcha los proyectos prioritarios y acelerar las transformaciones que los colombianos esperan desde hace años”, concluyó.