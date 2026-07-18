El vicepresidente electo José Manuel Restrepo destacó el alcance de la cooperación técnica no reembolsable anunciada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para acompañar el inicio del Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.

El pronunciamiento se dio luego de que el BID publicara un comunicado en el que reafirmó su compromiso de acompañar a la nueva administración con una plataforma de cooperación técnica no reembolsable por aproximadamente US$63 millones.

Según el organismo multilateral, esta cooperación estará orientada a acelerar la preparación y ejecución de prioridades estratégicas del nuevo Gobierno, con una agenda enfocada en reformas, inversión y desarrollo.

Restrepo explica el alcance de la cooperación

A través de su cuenta de X, Restrepo señaló que desde la conversación entre el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y el presidente electo Abelardo De La Espriella, se trazó una ruta de trabajo conjunta para acompañar al nuevo Gobierno.

“Desde el primer momento en que el Presidente del BID, @igoldfajn, sostuvo su conversación con el Presidente Electo @ABDELAESPRIELLA, se trazó una ruta de trabajo conjunta para acompañar al nuevo Gobierno. Esa agenda quedó consolidada esta semana en Washington y marca el inicio de una alianza estratégica para convertir en realidad los grandes objetivos de la #PatriaMilagro”, afirmó Restrepo.

El vicepresidente electo agregó que el comunicado publicado por el BID reafirma ese compromiso y confirma una plataforma de cooperación técnica no reembolsable de aproximadamente US$63 millones.