Juez frena millonario contrato de escoltas de la UNP tras polémica

Un juez ordenó suspender el proceso de contratación de escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuyo presupuesto supera los 78.000 millones de pesos, luego de que fueran presentadas varias acciones de tutela contra la licitación.
La UNP informó a los interesados que el proceso quedó detenido por decisión del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, que además ordenó publicar la medida y notificar a las uniones temporales participantes.
La suspensión se originó por una tutela presentada por un escolta, quien aseguró que la entidad modificó las condiciones de la contratación y limitó el proceso únicamente a las zonas 1 y 2, dejando por fuera las zonas 3 a la 10.
Según el demandante, ese cambio podría afectar la estabilidad laboral de varios escoltas, al poner en riesgo la continuidad de sus empleos y generar un trato desigual frente a otros trabajadores.
El proceso ya había generado controversia porque el presidente electo, Abelardo De la Espriella, pidió la intervención de la Procuraduría General de la Nación, al considerar que la adjudicación del contrato estaba prevista antes del cambio de gobierno.
Además, el equipo del mandatario electo solicitó revisar otros procesos de vinculación de personal en la UNP que se adelantan antes de la finalización del actual Gobierno.