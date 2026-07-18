Juez frena millonario contrato de escoltas de la UNP tras polémica

La suspensión se originó por una tutela presentada por un escolta, quien aseguró que la entidad modificó las condiciones de la contratación y limitó el proceso únicamente a las zonas 1 y 2, dejando por fuera las zonas 3 a la 10.

Según el demandante, ese cambio podría afectar la estabilidad laboral de varios escoltas, al poner en riesgo la continuidad de sus empleos y generar un trato desigual frente a otros trabajadores.

El proceso ya había generado controversia porque el presidente electo, Abelardo De la Espriella, pidió la intervención de la Procuraduría General de la Nación, al considerar que la adjudicación del contrato estaba prevista antes del cambio de gobierno.

Además, el equipo del mandatario electo solicitó revisar otros procesos de vinculación de personal en la UNP que se adelantan antes de la finalización del actual Gobierno.