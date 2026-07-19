¿Quién es la esposa del técnico de Argentina? La mujer que acompaña a Lionel Scaloni

Se trata de Elisa Montero, una mujer que ha mantenido un perfil bajo y que ha acompañado al entrenador durante gran parte de su trayectoria personal y profesional.
A diferencia de otras figuras vinculadas al mundo del fútbol, Elisa ha preferido mantenerse alejada de la exposición mediática. Su vida se ha desarrollado principalmente en el ámbito familiar, apoyando a Scaloni durante las diferentes etapas de su carrera, desde sus años como futbolista hasta su consolidación como uno de los técnicos más importantes del fútbol internacional.
La relación entre ambos comenzó cuando Scaloni todavía daba sus primeros pasos en el deporte profesional. Con el paso del tiempo construyeron una familia y han compartido los momentos más importantes de una carrera que alcanzó su punto máximo con los títulos obtenidos por Argentina bajo su dirección.
Una compañera durante el camino de Scaloni
Elisa Montero ha sido una figura fundamental en la vida del entrenador argentino, aunque ha elegido acompañarlo desde la discreción. Mientras Lionel Scaloni asumía la responsabilidad de dirigir a la selección argentina y enfrentaba la presión de millones de aficionados, ella permaneció como uno de sus principales apoyos fuera de las canchas.
La pareja tiene dos hijos, Ian y Noah, quienes también forman parte de la vida familiar del técnico. Para Scaloni, mantener un equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y su rol como padre ha sido uno de los aspectos más importantes durante los últimos años.
Una familia alejada del protagonismo
Luego de la histórica etapa de Argentina con Scaloni al mando, que incluyó títulos como la Copa América y el Mundial de Catar 2022, la atención sobre su vida personal aumentó. Sin embargo, tanto el entrenador como su familia han mantenido una postura reservada, priorizando su privacidad.
Aunque Elisa no suele aparecer constantemente en eventos públicos ni en redes sociales, quienes conocen la trayectoria del técnico destacan el papel que ha tenido como acompañante durante su proceso.
Más allá de ser reconocida como la esposa del entrenador campeón del mundo, Elisa Montero representa una figura clave en la vida de Lionel Scaloni. Su apoyo constante y su decisión de permanecer lejos de los focos muestran otra faceta del hombre que llevó a Argentina nuevamente a la cima del fútbol mundial.