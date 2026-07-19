¿Quién es la esposa del técnico de Argentina? La mujer que acompaña a Lionel Scaloni

Se trata de Elisa Montero, una mujer que ha mantenido un perfil bajo y que ha acompañado al entrenador durante gran parte de su trayectoria personal y profesional.

A diferencia de otras figuras vinculadas al mundo del fútbol, Elisa ha preferido mantenerse alejada de la exposición mediática. Su vida se ha desarrollado principalmente en el ámbito familiar, apoyando a Scaloni durante las diferentes etapas de su carrera, desde sus años como futbolista hasta su consolidación como uno de los técnicos más importantes del fútbol internacional.

La relación entre ambos comenzó cuando Scaloni todavía daba sus primeros pasos en el deporte profesional. Con el paso del tiempo construyeron una familia y han compartido los momentos más importantes de una carrera que alcanzó su punto máximo con los títulos obtenidos por Argentina bajo su dirección.

Una compañera durante el camino de Scaloni

Elisa Montero ha sido una figura fundamental en la vida del entrenador argentino, aunque ha elegido acompañarlo desde la discreción. Mientras Lionel Scaloni asumía la responsabilidad de dirigir a la selección argentina y enfrentaba la presión de millones de aficionados, ella permaneció como uno de sus principales apoyos fuera de las canchas.

La pareja tiene dos hijos, Ian y Noah, quienes también forman parte de la vida familiar del técnico. Para Scaloni, mantener un equilibrio entre sus responsabilidades profesionales y su rol como padre ha sido uno de los aspectos más importantes durante los últimos años.