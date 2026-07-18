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Inglaterra se queda con el tercer puesto del Mundial

Inglaterra terminó en el tercer lugar del Mundial 2026 tras vencer 6-4 a Francia en un vibrante partido disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, en uno de los encuentros con más goles del torneo.
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EFE

Inglaterra terminó en el tercer lugar del Mundial 2026 tras vencer 6-4 a Francia en un vibrante partido disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, en uno de los encuentros con más goles del torneo.

 

Aunque Francia no logró subir al podio, la jornada quedó marcada por un nuevo récord de Kylian Mbappé. El delantero anotó dos goles y llegó a 22 tantos en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del torneo.

Por Inglaterra, Declan Rice abrió el marcador y Ezri Konsa amplió la ventaja. La gran figura fue Bukayo Saka, quien firmó un triplete, mientras que Jude Bellingham selló la victoria en el tiempo de adición.

Francia descontó con un doblete de Mbappé, además de los goles de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé, pero no le alcanzó para remontar el encuentro.

El partido también dejó otro dato histórico: el primer gol de Saka se convirtió en el tanto número 300 del Mundial 2026.

Con este resultado quedó definido el tercer puesto del campeonato. Ahora toda la atención está puesta en la gran final de este domingo entre Argentina y España, que definirá al nuevo campeón del mundo.

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