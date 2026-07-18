Bogotá tendrá este 20 de julio una jornada con posibles afectaciones en la movilidad por cuenta de varias marchas, plantones y actividades ciudadanas programadas en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos planear sus recorridos con anticipación, especialmente si deben movilizarse hacia el centro de Bogotá, la Plaza de Bolívar o sectores del sur de la capital como Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Tunjuelito.

De acuerdo con la programación oficial, están previstas al menos siete actividades durante la jornada. Varias de las movilizaciones tendrán como destino la Plaza de Bolívar, por lo que se podrían presentar cierres, desvíos o congestión en corredores principales.

Puntos clave para tener en cuenta

Una de las actividades iniciará a las 8:00 a. m. en el barrio Villa Ximena, en Tunjuelito, en el parque contiguo al Redentor, ubicado en la carrera 51 con diagonal 58 Sur.

A las 9:00 a. m. está prevista una marcha convocada por el Pacto Histórico, con puntos de concentración en el Cementerio Central, el Planetario Distrital, la calle 72 con carrera Séptima y la carrera 30 con calle 45. El destino anunciado es la Plaza de Bolívar.

También a las 9:00 a. m. se realizará otra movilización desde la carrera 10 con calle 27 Sur, frente a Dollar City, en San Cristóbal, con destino al centro de la ciudad.

En Ciudad Bolívar también se esperan concentraciones. A las 9:30 a. m. está programado un plantón en la Universidad Distrital, sede Tecnológica. Más tarde, a las 11:00 a. m., se realizará otro plantón en inmediaciones del Centro Comercial El Ensueño, convocado por Fecode.

Recomendaciones de movilidad

Las autoridades distritales informaron que equipos de Gestoras y Gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos acompañarán las actividades para verificar el desarrollo de la jornada.

A los ciudadanos se les recomienda consultar el estado de las vías antes de salir, anticipar sus desplazamientos y considerar rutas alternas si deben transitar por el centro de Bogotá, la carrera Séptima, la carrera 30, San Cristóbal, Tunjuelito o Ciudad Bolívar.