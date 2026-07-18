El Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella anunció el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, al inicio de la nueva administración, mediante una plataforma de cooperación técnica no reembolsable por aproximadamente US$63 millones.

De acuerdo con el comunicado de prensa de la Oficina del Presidente Electo, estos recursos estarán destinados a acelerar la preparación y ejecución de reformas, inversiones y proyectos estratégicos para Colombia desde el primer día de Gobierno.

El documento señala que esta cooperación permitirá avanzar en prioridades como el Plan Nacional de Desarrollo, la estabilidad fiscal, el crecimiento económico, la competitividad, el fortalecimiento institucional y la estructuración de proyectos de infraestructura, productividad e inversión.

Cooperación técnica ya aprobada

Según el comunicado, los recursos corresponden a operaciones ya aprobadas, cuya ejecución se desarrollará de manera progresiva, de acuerdo con los cronogramas de cada operación y las prioridades definidas entre el Gobierno entrante y el BID.

La Oficina de Prensa del presidente electo destacó que esta plataforma será clave para que la nueva administración avance con respaldo técnico y una hoja de ruta clara desde el inicio.

Por su parte, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo señaló que esta cooperación no le genera deuda a Colombia y permitirá ganar tiempo en la preparación de las prioridades estratégicas del nuevo Gobierno.

“No queremos que Colombia pierda un año organizándose; queremos que gane un año ejecutando”, afirmó Restrepo, citado en el comunicado.

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Una señal de confianza internacional

El Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella aseguró que inicia con confianza internacional, respaldo técnico y una ruta orientada a pasar de la planeación a los resultados.

“Colombia vuelve a hablar con el mundo en serio, con orden, planeación y sentido de urgencia”, concluye el comunicado de prensa.