“Nos robaron la curul”: estalla disputa por escaño afro a horas de instalarse el nuevo Congreso

El Consejo Nacional Electoral entregó las dos credenciales de la circunscripción afro a Óscar Benavides y Winsner Sandoval. La decisión provocó una disputa porque el movimiento Libres sostiene que el segundo escaño debía quedar en manos de Anyela Guanga.

La definición de una de las dos curules afro de la Cámara de Representantes llegará a los tribunales. El representante electo Óscar Benavides, de la lista del Consejo Comunitario El Naranjo, conocida como Libres, anunció que demandará la elección de Winsner Sandoval, del Partido Demócrata Colombiano, y pedirá su suspensión provisional.

Benavides también informó que presentará una denuncia penal contra los magistrados del CNE que respaldaron la asignación. El dirigente sostiene que su lista fue la única que superó el umbral exigido y que, por esa razón, las dos curules debían corresponder a integrantes de Libres: él y Anyela Guanga.

La regla que dividió al CNE

La controversia se concentra en la aplicación del artículo 263 de la Constitución. Para las circunscripciones que eligen dos miembros, la norma ordena utilizar el sistema de cuociente electoral entre las listas que obtengan más del 30 % de ese cuociente.

Según las cifras divulgadas tras el escrutinio, el Consejo Comunitario El Naranjo obtuvo cerca de 159.000 votos y el Partido Demócrata Colombiano alrededor de 72.000. El cuociente fue calculado en aproximadamente 263.000 votos y el umbral del 30 % quedó cerca de 78.000.

La posición mayoritaria del CNE consideró que, como ninguna lista alcanzó el cuociente completo, los escaños debían repartirse entre las dos organizaciones más votadas. Por eso declaró elegidos a Benavides y Sandoval.

La decisión no fue unánime. Tres de los nueve magistrados salvaron su voto. Su postura fue que El Naranjo era la única lista que había superado el umbral y que la segunda curul debía asignarse dentro de esa misma lista.

El presidente del CNE, Benjamín Ortiz Torres, defendió la actuación de la entidad, aseguró que el trámite se realizó con debido proceso y señaló que quienes no estén de acuerdo pueden acudir al medio de control de nulidad electoral.

Señalamientos por presencia de Eduardo Pulgar

La discusión aumentó después de que Caracol Radio divulgara fotografías del exsenador Eduardo Pulgar en las instalaciones del CNE. Benavides afirmó, sin presentar hasta ahora pruebas públicas de una intervención, que Pulgar habría buscado favorecer a Sandoval, a quien señaló como aliado político suyo.

La presencia del excongresista en el lugar no demuestra por sí sola que hubiera influido en la decisión. Pulgar fue condenado en 2021 por la Corte Suprema de Justicia por tráfico de influencias de servidor público y cohecho por dar u ofrecer.

Durante la entrega de las credenciales, Benavides se enfrentó verbalmente con magistrados del CNE. Álvaro Hernán Prada le pidió respeto por la dignidad de los integrantes de la corporación, aunque no respondió de fondo a los señalamientos sobre una eventual interferencia en la asignación.

¿Qué sigue?

Benavides deberá presentar la demanda ante el Consejo de Estado. La solicitud de suspensión provisional no cambia automáticamente la composición de la Cámara: tendrá que ser estudiada y decidida por la Sección Quinta, que conoce los procesos de nulidad electoral.

Mientras no exista una orden judicial que suspenda la credencial, Óscar Benavides y Winsner Sandoval podrán posesionarse como representantes de la circunscripción afro para el periodo 2026-2030, que comienza el 20 de julio.