¿Quién es Paola Holguín, la ministra de Cultura de De la Espriella?

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a la exsenadora Paola Holguín para encabezar el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. La dirigente antioqueña llega al gabinete tras doce años en el Congreso y después de romper con el Centro Democrático.

El anuncio fue difundido por el equipo del mandatario electo, que presentó a Holguín como la encargada de liderar una denominada “batalla cultural por la nación”. Aunque la comunicación se refiere a ella como ministra de Cultura, el nombre legal de la entidad desde 2023 es Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Una dirigente formada en política y seguridad

Paola Andrea Holguín Moreno nació en Medellín y es comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. También cuenta con estudios de maestría en Estudios Políticos, con énfasis en economía y desarrollo, y en Seguridad y Defensa Nacional.

Su formación incluye cursos sobre estrategia, políticas de defensa, terrorismo y contrainsurgencia en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, en Washington, además de programas de liderazgo y seguridad pública.

Antes de llegar al Congreso, trabajó como asesora de la Presidencia de la República durante el Gobierno de Álvaro Uribe, pasó por la Embajada de Colombia en México y desarrolló actividades de consultoría en seguridad y justicia. También fue docente universitaria y escribió libros vinculados con la trayectoria del expresidente Uribe.

En 2014 fue elegida senadora por el Centro Democrático y posteriormente obtuvo dos reelecciones. Buena parte de su actividad parlamentaria se concentró en la Comisión Segunda, encargada de asuntos como relaciones internacionales, defensa, seguridad y comercio exterior. Su trayectoria pública conocida ha estado, por tanto, más vinculada con la política y la seguridad que con la administración de instituciones culturales.

Su participación en proyectos culturales

Uno de sus principales antecedentes en el sector fue la participación como coautora y promotora de la norma que reconoció al Guarniel-Carriel Antioqueño como Patrimonio Cultural de la Nación. La iniciativa se convirtió en la Ley 2139 de 2021 y también exaltó a Jericó, Antioquia, como municipio asociado con la conservación de esa tradición artesanal.

El documento divulgado por el Gobierno electo también le atribuye gestiones para ampliar el Museo de Antropología y Artes de Jericó, conocido como Museo MAJA, y para conseguir apoyo del Gobierno de Taiwán destinado a un centro de artes y oficios en ese municipio. Estas actuaciones forman parte de la presentación oficial de Holguín, aunque no corresponden a cargos anteriores dentro de la institucionalidad cultural nacional.

Su entrada al gabinete se produce después de una ruptura política reciente. El 18 de junio de 2026, Holguín renunció al Centro Democrático y dejó anticipadamente su curul en el Senado. La decisión ocurrió luego de que apoyara a De la Espriella en la primera vuelta presidencial en lugar de respaldar a la candidata de su entonces partido.

De acuerdo con la presentación del presidente electo, sus prioridades incluirán la formación de públicos, la protección del patrimonio, la internacionalización del talento colombiano, el respaldo estatal sin preferencias políticas y la formalización laboral de artistas, artesanos y otros trabajadores del sector.

Holguín es, por ahora, ministra designada. Asumirá formalmente después de la posesión presidencial del 7 de agosto de 2026. A partir de entonces deberá precisar cómo se traducirá la llamada “batalla cultural” en programas, presupuesto, estímulos y decisiones para las artes, el patrimonio y las industrias culturales