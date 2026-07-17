Estos son los libros que José Manuel Restrepo regaló en Washington

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, llevó a Washington publicaciones sobre la floricultura nacional como obsequio para funcionarios, congresistas y representantes de organizaciones empresariales. La elección buscó presentar al sector de las flores como uno de los casos de la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos.

La entrega se produjo durante la agenda de la delegación del gobierno electo en la capital estadounidense. Restrepo informó que sostuvo reuniones con el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y otros funcionarios de la administración de Donald Trump.

Los dos libros que aparecen en las imágenes

De acuerdo con la información divulgada por Asocolflores y las imágenes de los encuentros, entre las publicaciones utilizadas como obsequio aparecen Blooming Colombia: Fifty Years of Colombian Floriculture y The Carnation Story, dos libros de mesa centrados en la historia y la proyección internacional de las flores colombianas.

Blooming Colombia se comercializa en español como Colombia floreciendo: 50 años de floricultura colombiana, 1973-2023. La obra fue presentada durante Proflora 2023 y reconstruye cinco décadas de desarrollo del sector, desde los primeros proyectos de exportación hasta su consolidación en los mercados internacionales.

El libro fue editado por Rodolfo La Rota, de Propagar Plantas. Su contenido aborda a los principales protagonistas de la industria, las dificultades enfrentadas por los productores y las decisiones empresariales y gremiales que acompañaron el crecimiento de la floricultura colombiana.

El segundo título, The Carnation Story, corresponde a la edición en inglés de Historias del clavel, publicada por Villegas Editores en 2021. La obra fue investigada y escrita por Cecilia López Vásquez, con edición de Benjamín Villegas y Laura Villegas.

El mensaje detrás del regalo

Historias del clavel recorre los significados históricos, religiosos, políticos y culturales asociados con esta flor en diferentes sociedades. Su parte final se concentra en Colombia y en la importancia que alcanzó el país como productor y exportador de claveles.

La selección de estas publicaciones estuvo relacionada con el componente económico de la visita. Según Restrepo, las conversaciones en Washington incluyeron asuntos de inversión, comercio, seguridad, energía y desarrollo económico.

Además de Rubio, Lutnick y Greer, la delegación sostuvo encuentros con el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Energía, Chris Wright; el director ejecutivo de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, Ben Black; el presidente del Export-Import Bank, John Jovanovic, y directivos de la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos.

Asocolflores señaló que los libros fueron entregados también a congresistas, agencias y asociaciones empresariales que participaron en la agenda. Sin embargo, en la información pública disponible no se precisó qué título recibió cada funcionario ni cuántos ejemplares fueron distribuidos.

La visita se realizó antes de la posesión del nuevo gobierno, prevista para el 7 de agosto. Tras los encuentros, el equipo entrante deberá definir cómo se traducirán los contactos iniciados en Washington en decisiones sobre inversión, comercio y cooperación bilateral.