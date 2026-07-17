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Silvia Tcherassi será Embajadora Ad Honorem de la Moda en Colombia

La diseñadora Silvia Tcherassi fue designada como Embajadora Ad Honorem de la Moda en Colombia.
Abelardo de la Espriella junto a Silvia Tcherassi y Vera Tcherassi
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Cortesía

La reconocida diseñadora barranquillera Silvia Tcherassi fue nombrada Embajadora Ad Honorem de la Moda en Colombia, luego de aceptar la invitación del presidente electo Abelardo De La Espriella. Su nueva misión será promover el talento colombiano, fortalecer la industria de la moda y llevar la creatividad nacional a los principales escenarios internacionales.

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Con este nombramiento, el nuevo Gobierno busca impulsar la economía creativa y consolidar a Colombia como un referente mundial en diseño, artesanía e innovación. Tcherassi trabajará para dar mayor visibilidad a diseñadores, confeccionistas, artesanos y creadores, destacando la riqueza cultural y el patrimonio que distinguen al país.

La diseñadora cuenta con una trayectoria de más de 30 años y es considerada una de las máximas exponentes de la moda latinoamericana. Sus colecciones han sido presentadas en importantes pasarelas internacionales y su firma se ha convertido en sinónimo de elegancia y sofisticación, llevando el nombre de Colombia a diferentes mercados del mundo.

Su trabajo también ha sido reconocido con prestigiosos galardones, entre ellos la distinción como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, otorgada por el Gobierno de Francia, además del Global Civic Leadership Award y un reconocimiento especial de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid por su aporte a la industria creativa.

Como embajadora honorífica, Tcherassi buscará abrir nuevas oportunidades para el diseño colombiano, fortalecer la presencia de la moda nacional en eventos internacionales y visibilizar el trabajo de los artesanos, quienes han convertido sus técnicas tradicionales en un sello de identidad reconocido dentro y fuera del país.

Al anunciar la designación, Abelardo De La Espriella aseguró que Colombia tiene el potencial para convertirse en una potencia creativa y destacó que Silvia Tcherassi ha sido una de las grandes responsables de abrirle camino al talento colombiano en el mundo.

Con este nuevo reconocimiento, la diseñadora reafirma su compromiso de seguir proyectando la moda colombiana como un símbolo de creatividad, identidad y orgullo nacional.

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