Las noches del Canal RCN se renovarán a partir del próximo 21 de julio con el estreno de 'Pa' Seguirte Queriendo', la producción que dará continuidad a la exitosa historia de 'Pa' Quererte', una serie que conquistó a los televidentes y obtuvo 10 premios India Catalina gracias a su emotiva propuesta sobre la familia, la paternidad y las segundas oportunidades.

La nueva producción retoma la historia varios años después y mostrará cómo ha cambiado la vida de Mauricio (Sebastián Martínez) e Isabel, padre e hija, cuya relación se convirtió en uno de los pilares más queridos por el público. En esta nueva etapa, ambos deberán afrontar los desafíos propios del paso del tiempo, mientras intentan fortalecer los lazos familiares y adaptarse a las nuevas circunstancias de sus vidas.

Con un tono que combina la comedia romántica, el drama y situaciones cotidianas, 'Pa' Seguirte Queriendo' presentará personajes que buscarán sanar heridas del pasado, reconstruir relaciones y descubrir que el amor, la amistad y la familia también evolucionan con los años. La serie apuesta por una narrativa cercana, emotiva y llena de momentos que prometen conectar nuevamente con los hogares colombianos.