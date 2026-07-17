Luego de su participación con la Selección Colombia en el Mundial de 2026, James Rodríguez volvió a convertirse en tendencia, esta vez no por su desempeño en la cancha, sino por el inesperado cambio de imagen con el que reapareció en redes sociales.

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El capitán de la 'Tricolor' dejó atrás el peinado que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera y decidió apostar por un estilo completamente diferente. En las imágenes compartidas en sus plataformas digitales se le ve con el cabello mucho más corto, un look renovado que no pasó desapercibido entre sus millones de seguidores.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos elogiaron su nueva imagen y aseguraron que el futbolista luce más fresco y moderno, otros aprovecharon el momento para hacer comentarios humorísticos sobre su transformación. Incluso, varios usuarios recurrieron a la popular expresión "se cayó del bus" para referirse al corte de cabello, convirtiendo el cambio de look en uno de los temas más comentados en redes sociales.