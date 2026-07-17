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El nuevo look de James Rodríguez sorprendió a sus seguidores: ¿qué le pasó al jugador?

El capitán de la 'Tricolor' dejó atrás el peinado que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera y decidió apostar por un estilo completamente diferente.
James Rodríguez
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Luego de su participación con la Selección Colombia en el Mundial de 2026, James Rodríguez volvió a convertirse en tendencia, esta vez no por su desempeño en la cancha, sino por el inesperado cambio de imagen con el que reapareció en redes sociales.

El capitán de la 'Tricolor' dejó atrás el peinado que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera y decidió apostar por un estilo completamente diferente. En las imágenes compartidas en sus plataformas digitales se le ve con el cabello mucho más corto, un look renovado que no pasó desapercibido entre sus millones de seguidores.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos elogiaron su nueva imagen y aseguraron que el futbolista luce más fresco y moderno, otros aprovecharon el momento para hacer comentarios humorísticos sobre su transformación. Incluso, varios usuarios recurrieron a la popular expresión "se cayó del bus" para referirse al corte de cabello, convirtiendo el cambio de look en uno de los temas más comentados en redes sociales.

James Rodríguez

Más allá de las opiniones, la publicación volvió a demostrar el impacto que tiene James Rodríguez entre los aficionados. Cada fotografía o video que comparte suele generar miles de interacciones en cuestión de minutos, consolidándolo como uno de los deportistas colombianos con mayor influencia en el entorno digital.

El nuevo estilo también llega en un momento de cambios para el volante colombiano, quien continúa siendo protagonista tanto dentro como fuera de las canchas. Tras finalizar su participación en la Copa del Mundo, el futbolista disfruta de un periodo de descanso antes de retomar sus compromisos deportivos.

Aunque el cambio de imagen dividió opiniones, la mayoría coincidió en que James no teme reinventarse y probar nuevos estilos. Como ha ocurrido en otras ocasiones, su apariencia volvió a dar de qué hablar y confirmó que cualquier decisión que tome, incluso un simple corte de cabello, logra captar la atención de sus seguidores y convertirse rápidamente en tendencia en las redes sociales.

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