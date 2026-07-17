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Supersalud fija límite de una hora para entregar medicamentos

La entidad anunció nuevos controles a los gestores farmacéuticos tras encontrar largas filas y demoras en la entrega de medicamentos durante una inspección en Bogotá.
medicamentos
Créditos:
Gobernación del Cauca

La Superintendencia Nacional de Salud anunció que expedirá esta semana una circular para establecer que los usuarios no deban esperar más de una hora para recibir sus medicamentos en los dispensarios del país.

La decisión fue anunciada por el superintendente Daniel Quintero durante una visita de inspección al dispensario Ladmedis, en Chapinero (Bogotá), que presta servicio a afiliados de Compensar. La jornada se realizó tras varias quejas por largas filas y extensos tiempos de espera.

Según el funcionario, pese a requerimientos previos para mejorar la atención, la situación no cambió y durante la inspección encontraron personas que llevaban varias horas esperando sus medicamentos.

 

La nueva circular establecerá un tiempo máximo de una hora para la atención en los dispensarios de medicamentos.

Los gestores farmacéuticos tendrán un periodo de adaptación para ajustar sus procesos tecnológicos y operativos. Una vez finalice ese plazo, la Supersalud iniciará verificaciones para comprobar el cumplimiento de la medida.

Si un dispensario no logra entregar un medicamento dentro del tiempo establecido, deberá ofrecer alternativas como el envío a domicilio, con el fin de garantizar que el paciente reciba su tratamiento sin demoras.

La Superintendencia también anunció que reforzará las labores de inspección, vigilancia y control sobre gestores farmacéuticos y EPS que incumplan sus obligaciones.

Las investigaciones podrían derivar en multas, sanciones administrativas e incluso el cierre de establecimientos, dependiendo de la gravedad de las irregularidades encontradas.

 

Superintendencia de Salud
EPS
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