La Superintendencia Nacional de Salud anunció que expedirá esta semana una circular para establecer que los usuarios no deban esperar más de una hora para recibir sus medicamentos en los dispensarios del país.

La decisión fue anunciada por el superintendente Daniel Quintero durante una visita de inspección al dispensario Ladmedis, en Chapinero (Bogotá), que presta servicio a afiliados de Compensar. La jornada se realizó tras varias quejas por largas filas y extensos tiempos de espera.

Según el funcionario, pese a requerimientos previos para mejorar la atención, la situación no cambió y durante la inspección encontraron personas que llevaban varias horas esperando sus medicamentos.