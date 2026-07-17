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Fiscalía ocupa bienes de Charlie Zaa por presuntos nexos con las AUC

La Fiscalía impuso medidas cautelares sobre un hotel, un centro comercial y dos discotecas del cantante Charlie Zaa, avaluados en más de $45.000 millones, dentro de un proceso de extinción de dominio.
Fiscalia
Créditos:
Fiscalía General de La Nación

La Fiscalía General de la Nación ocupó varios bienes del cantante Charlie Zaa, valorados en más de 45.000 millones de pesos, al considerar que habrían sido adquiridos con recursos presuntamente relacionados con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La decisión fue adoptada por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó medidas cautelares de embargo y secuestro sobre las propiedades mientras avanza el proceso judicial.

Los bienes afectados corresponden a un centro comercial, un hotel y dos discotecas, ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la ocupación y el registro de los inmuebles, que posteriormente serán administrados por el Fondo para la Reparación de las Víctimas.

 

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Créditos:
Fiscalía General de La Nación

Según la investigación, el entonces jefe paramilitar Diego José Martínez Goyeneche, alias "Daniel", habría utilizado terceros para mover dinero e invertir en propiedades con el fin de ocultar el origen ilícito de los recursos y evitar que estos fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Para sustentar el caso, la Fiscalía aseguró que adelantó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, testimonios y peritajes contables, con los que reconstruyó la trazabilidad de los activos y concluyó que harían parte del entramado financiero de esa estructura ilegal.

La entidad precisó que la decisión del Tribunal corresponde a una medida cautelar de primera instancia, por lo que aún puede ser apelada mediante los recursos previstos por la ley.

Fiscalía General de la Nación
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