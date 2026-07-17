La Fiscalía General de la Nación ocupó varios bienes del cantante Charlie Zaa, valorados en más de 45.000 millones de pesos, al considerar que habrían sido adquiridos con recursos presuntamente relacionados con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La decisión fue adoptada por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó medidas cautelares de embargo y secuestro sobre las propiedades mientras avanza el proceso judicial.

Los bienes afectados corresponden a un centro comercial, un hotel y dos discotecas, ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la ocupación y el registro de los inmuebles, que posteriormente serán administrados por el Fondo para la Reparación de las Víctimas.