 Mundial 2026
Inicio
Colombia

Súper Astro Sol: resultados del sorteo del jueves 16 de julio de 2026

Resultado de Súper Astro Sol del 16 de julio de 2026: número ganador, signo zodiacal y sorteo correspondiente.
Súper Astro Sol: resultados del sorteo del jueves 16 de julio de 2026
Créditos:
Fotomontaje

 

Súper Astro Sol compartió los dígitos ganadores de su más reciente sorteo. Este popular juego le da la probabilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Cada sorteo se celebra de lunes a sábado, a las 2:30 p. m.

¿Cómo reclamar el premio?

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio. Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado.

Premiación

El premio mayor para quien atine las cuatro cifras y el signo se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para tres cifras más el signo, se multiplica mil veces el monto, y para dos cifras más el signo, el premio es de 100 veces lo apostado.

Resultados

Este jueves 16 de julio se realizó el sorteo 5481 de la lotería Súper Astro Sol. A continuación los resultados.

Número ganador: 5037

Signo ganador: Capricornio

Colombia
Regiones
Economía
Astro Sol
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
El Congreso abre la puerta para que De La Espriella se posesione fuera de Bogotá
El Congreso abre la puerta para que De La Espriella se posesione fuera de Bogotá
El Congreso le respondió al equipo de Abelardo De La Espriella sobre la posibilidad de posesionarse fuera de Bogotá.
Colombia
Súper Astro Sol: resultados del sorteo del jueves 16 de julio de 2026
Súper Astro Sol: resultados del sorteo del jueves 16 de julio de 2026
Resultado de Súper Astro Sol del 16 de julio de 2026: número ganador, signo zodiacal y sorteo correspondiente.
Fútbol
¿En qué canal podrá ver el partido entre Millonarios y Colo-Colo?
¿En qué canal podrá ver el partido entre Millonarios y Colo-Colo?
Conozca al detalle cómo Millonarios celebrará sus 80 años ante su hinchada, este sábado, en El Campín.
Mundo
Trump endurece visas: estudiantes y periodistas tendrán menos tiempo en EE. UU.
Trump endurece visas: estudiantes y periodistas tendrán menos tiempo en EE. UU.
La nueva regla fija plazos para visas F, J e I y obligará a pedir extensiones si se requiere más tiempo.