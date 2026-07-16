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¿En qué canal podrá ver el partido entre Millonarios y Colo-Colo?

Conozca al detalle cómo Millonarios celebrará sus 80 años ante su hinchada, este sábado, en El Campín.
¿En qué canal podrá ver el partido entre Millonarios y Colo-Colo?
Créditos:
EFE

Millonarios FC ha construido una historia marcada por títulos, grandes ídolos, generaciones de hinchas y momentos que han quedado para siempre en la memoria del Fútbol Profesional Colombiano. Por eso, en el marco de la celebración de sus 80 años, el cuadro '¡Embajador' hará una celebración a la altura de este legado. Le tenemos todos los detalles. 

Detalles del Evento

  • Fecha: sábado 18 de julio

  • Lugar: estadio El Campín

  • Hora de inicio: 4:00 p. m.

Cronograma y Actividades

A las 4:00 p. m. se realizará la presentación oficial de la plantilla para el segundo semestre de 2026. Posteriormente, habrá un espectáculo musical, show de pirotecnia y lanzamiento de la camiseta alterna conmemorativa de los 80 años.

A las 6:00 p.m. se disputará el partido amistoso internacional frente a Colo-Colo (Chile), con la presencia de figuras de talla mundial como Arturo Vidal.

¿Dónde ver el partido por TV?

Si no puede asistir a la celebración, el evento será transmitido el canal ESPN y también a través de su plataforma digital Disney+. 

Millonarios
80 años
Colo-Colo
Estadio El Campín
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