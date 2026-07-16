La historia detrás de la icónica foto de Messi cargando a Lamine Yamal de bebé

Lamine Yamal, estrella de la selección española, cumplirá su sueño de enfrentarse a Leo Messi, su ídolo, casi 19 años después de la icónica foto en la que el crack argentino bañaba al jugador español, cuando este apenas tenía unos meses.



"Bueno, he crecido un poquillo y Leo también. Ojalá que pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final, ya que no pudimos en la Finalissima”, expresó Lamine Yamal durante una entrevista con DAZN cuando le enseñaron la foto en la que Leo Messi, con el pelo largo, lavaba a un bebé. Una foto para un calendario solidario del club de 2007.



El bebé, de apenas unos meses, es ahora una de las estrellas de la selección española, a la que Messi se enfrentará el domingo en el Metlife de Nueva Jersey/Nueva York, y cómo se gestó la foto se lo contó en una entrevista a EFE hace dos años su autor, Joan Monfort.



Todo empezó con una publicación que Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, compartió en 2024 Instagram, en la que podría verse a un sonriente bebé disfrutando de un baño de espuma en un pequeño barreño junto con la madre de éste, su esposa Sheila Ebana, y un joven Leo Messi. Una imagen de 2007 que fue incluida en un calendario solidario.



Y a partir de ese momento, la imagen se viralizó. Messi y Lamine Yamal coincidieron en el espacio y en el tiempo hace casi diecinueve años, pero solo los padres del joven jugador del Barça conocían el dato y no lo habían compartido con nadie.

La importancia de la fotografía

Ha sido un guiño del azar o el destino, un toque de casualidad o de la suerte que ha llevado a hacer coincidir en una imagen al gran genio del fútbol, con uno que promete serlo, uno con la intención de poner el broche final a su carrera en las Copas del Mundo, el otro en busca de su primera estrella.