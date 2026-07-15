A solo minutos del pitazo inicial, la tensión es absoluta. No hay favoritos claros en esta semifinal del Mundial 2026, entre Argentina e Inglaterra, pero hay otra batalla que ya se juega en los números: la del mercado financiero. En este tablero, el fútbol no solo se juega con el alma, sino con el peso de los millones.

La brecha económica entre ambas escuadras cuenta una historia fascinante:

El Gigante de Oro (Inglaterra)

Respaldada por una plantilla multimillonaria de 1.360 millones de euros. Un ejército de cotizaciones elevadas liderado por Jude Bellingham, Harry Kane y la reciente joya, Elliot Anderson, protagonista de un traspaso récord al Manchester City por 135 millones.

La Resistencia del Orgullo (Argentina)

Da la batalla con una realidad financiera diferente. Su valor se fija en 807,5 millones de euros —una diferencia abismal de 553 millones menos que su rival europeo—.

El vencedor se medirá en la final contra otra de las selecciones más costosas del Mundial: España, la tercera mejor valorada de la semifinal con 1.220 millones, gracias a figuras como Lamine Yamal, el crack más costoso que sigue en competencia con un precio de 200 millones de euros.

Estamos ante un auténtico escenario de David contra Goliat en la economía del fútbol moderno. ¿Pesarán más los billetes o la mística? ¡Que ruede el balón!