 Mundial 2026
Inicio
Fútbol

Inglaterra o Argentina: ¿cuál selección es más costosa? La diferencia sorprende

Comparamos el precio de las nóminas de ambas selecciones previo a su duelo de semifinal.
Inglaterra o Argentina: ¿cuál selección es más costosa? La diferencia sorprende
Créditos:
Fotomontaje

A solo minutos del pitazo inicial, la tensión es absoluta. No hay favoritos claros en esta semifinal del Mundial 2026, entre Argentina e Inglaterra, pero hay otra batalla que ya se juega en los números: la del mercado financiero. En este tablero, el fútbol no solo se juega con el alma, sino con el peso de los millones.

La brecha económica entre ambas escuadras cuenta una historia fascinante:

El Gigante de Oro (Inglaterra)

Respaldada por una plantilla multimillonaria de 1.360 millones de euros. Un ejército de cotizaciones elevadas liderado por Jude Bellingham, Harry Kane y la reciente joya, Elliot Anderson, protagonista de un traspaso récord al Manchester City por 135 millones.

La Resistencia del Orgullo (Argentina)

Da la batalla con una realidad financiera diferente. Su valor se fija en 807,5 millones de euros —una diferencia abismal de 553 millones menos que su rival europeo—.

El vencedor se medirá en la final contra otra de las selecciones más costosas del Mundial: España, la tercera mejor valorada de la semifinal con 1.220 millones, gracias a figuras como Lamine Yamal, el crack más costoso que sigue en competencia con un precio de 200 millones de euros. 

Estamos ante un auténtico escenario de David contra Goliat en la economía del fútbol moderno. ¿Pesarán más los billetes o la mística? ¡Que ruede el balón!

Argentina
Inglaterra
Mundial 2026
Lionel Messi
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Fiscalía pide imputar a Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual
Jorge Alfredo Vargas - Fiscalía-Acusación
La solicitud deberá ser evaluada en audiencia. Vargas conserva la presunción de inocencia.
Política
José Manuel Restrepo se reunió con Marco Rubio en Washington
José Manuel Restrepo - visita-Marco Rubio
El encuentro abordó cooperación en seguridad, comercio, inversión y relación bilateral.
Fútbol
Inglaterra o Argentina: ¿cuál selección es más costosa? La diferencia sorprende
Inglaterra o Argentina: ¿cuál selección es más costosa? La diferencia sorprende
Comparamos el precio de las nóminas de ambas selecciones previo a su duelo de semifinal.
Deportes
Entradas para la final del Mundial alcanzan los 7.000 dólares en reventa
precio-boletas-reventa-mundial
La final se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.