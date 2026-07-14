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Dos jugadores se van de Independiente Santa Fe: ¿quiénes son?

Uno de ellos seguirá en otro grande del país, mientras que el otro jugará en Venezuela. Los detalles.
Mercado de pases: Independiente Santa Fe confirma dos bajas en su nómina
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Santa Fe

El mercado de pases no se detiene y las oficinas de Independiente Santa Fe se mueven a toda marcha para definir la nómina del semestre. En las últimas horas, el conjunto ‘Cardenal’ hizo oficial la salida de dos de sus futbolistas, quienes toman rumbos diferentes en sus carreras profesionales: uno regresa al club que lo cedió y el otro empaca maletas para jugar nuevamente fuera del país. 

Yeicar Perlaza regresa a Nacional

Según informó Santa Fe, Perlaza extremo de 23 años culmina su ciclo vistiendo la camiseta del 'León'. Atlético Nacional ha decidido hacer uso oficial de la opción de repesca, por lo que Perlaza retorna al club dueño de sus derechos deportivos.

Desde la institución bogotana no dudaron en expresar su gratitud con el jugador:

"Agradecemos a Yeicar por su entrega, compromiso y profesionalismo durante este tiempo. Su aporte fue clave para la obtención de la Décima estrella y el título de la Superliga. ¡Éxitos en esta nueva etapa!"

Edwin "Shirra" Mosquera asume un nuevo reto internacional

Por otra parte, la delantera cardenal tendrá una variante tras confirmarse la salida de Edwin Mosquera. El atacante de 25 años jugará a préstamo durante los próximos 18 meses con opción de compra en la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde buscará sumar minutos y consolidarse en el balompié venezolano.

La hinchada y la directiva despidieron al talentoso atacante con palabras de aprecio:

"Le deseamos los mejores éxitos a 'Shirra' en su nuevo reto en el fútbol venezolano. Gracias por defender con orgullo, garra y profesionalismo los colores del León".

Con estas dos salidas confirmadas, el cuerpo técnico alista sus piezas para reestructurar el plantel y mantener al equipo en lo más alto de la competencia. ¿Llegarán nuevos refuerzos para suplir estas ausidades? ¡La conversación queda abierta en nuestras redes sociales!

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