Durante años, Ousmane Dembélé pareció condenado a vivir atrapado entre dos versiones de sí mismo. Estaba el futbolista capaz de desequilibrar con cualquiera de sus piernas y también el jugador que desaparecía durante meses por una nueva lesión.

En 2017, el Barcelona pagó más de 100 millones de euros por su fichaje. Llegó con apenas 20 años, procedente del Borussia Dortmund, y con una responsabilidad enorme: ayudar a llenar el vacío dejado por Neymar.

Su velocidad, su regate y su capacidad para jugar con ambos pies alimentaron las expectativas. Sin embargo, su etapa en España pronto quedó marcada por las lesiones, la irregularidad y la presión de representar a uno de los clubes más exigentes del mundo.

Las lesiones frenaron a Dembélé en Barcelona

El primer gran golpe llegó poco después de su debut. Una rotura en el tendón del bíceps femoral obligó a Dembélé a pasar por el quirófano y convirtió su primera temporada en una larga carrera contra el tiempo.

A partir de entonces, cada regreso parecía ofrecer una nueva oportunidad. Dembélé volvía, mostraba destellos de su talento y despertaba la ilusión de los aficionados, pero otra molestia física interrumpía su crecimiento.

Su paso por Barcelona no fue un fracaso absoluto. Disputó 185 partidos oficiales, marcó 40 goles y ganó tres Ligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España. También fue campeón mundial con Francia en 2018.

El problema fue otro: nunca consiguió sostener durante una temporada completa el nivel que había llevado al club a realizar una inversión histórica. El futbolista llamado a convertirse en una estrella terminó siendo recordado, en gran parte, por todo el tiempo que pasó recuperándose.