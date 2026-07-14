Durante años, Ousmane Dembélé pareció condenado a vivir atrapado entre dos versiones de sí mismo. Estaba el futbolista capaz de desequilibrar con cualquiera de sus piernas y también el jugador que desaparecía durante meses por una nueva lesión.
En 2017, el Barcelona pagó más de 100 millones de euros por su fichaje. Llegó con apenas 20 años, procedente del Borussia Dortmund, y con una responsabilidad enorme: ayudar a llenar el vacío dejado por Neymar.
Su velocidad, su regate y su capacidad para jugar con ambos pies alimentaron las expectativas. Sin embargo, su etapa en España pronto quedó marcada por las lesiones, la irregularidad y la presión de representar a uno de los clubes más exigentes del mundo.
Las lesiones frenaron a Dembélé en Barcelona
El primer gran golpe llegó poco después de su debut. Una rotura en el tendón del bíceps femoral obligó a Dembélé a pasar por el quirófano y convirtió su primera temporada en una larga carrera contra el tiempo.
A partir de entonces, cada regreso parecía ofrecer una nueva oportunidad. Dembélé volvía, mostraba destellos de su talento y despertaba la ilusión de los aficionados, pero otra molestia física interrumpía su crecimiento.
Su paso por Barcelona no fue un fracaso absoluto. Disputó 185 partidos oficiales, marcó 40 goles y ganó tres Ligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España. También fue campeón mundial con Francia en 2018.
El problema fue otro: nunca consiguió sostener durante una temporada completa el nivel que había llevado al club a realizar una inversión histórica. El futbolista llamado a convertirse en una estrella terminó siendo recordado, en gran parte, por todo el tiempo que pasó recuperándose.
El aprendizaje que cambió su carrera
Los años en Barcelona dejaron frustraciones, pero también una enseñanza decisiva. Dembélé aprendió a escuchar su cuerpo, controlar mejor las cargas de trabajo y modificar su preparación para reducir el riesgo de nuevas recaídas.
Esa transformación no se produjo de un día para otro. Fue el resultado de operaciones, rehabilitaciones, críticas y temporadas en las que tuvo que empezar nuevamente cuando parecía listo para despegar.
Con el paso del tiempo, dejó de depender únicamente de su talento natural. Comenzó a entender que para competir al máximo nivel también necesitaba disciplina física, continuidad y una estructura que potenciara sus virtudes.
El regreso a Francia abrió una nueva historia
En 2023, Dembélé dejó Barcelona y regresó a su país para jugar con el Paris Saint-Germain. El cambio de escenario terminó siendo el punto de quiebre de su carrera.
Bajo la dirección de Luis Enrique, encontró continuidad, confianza y una función diferente dentro del ataque. Dejó de ser solamente un extremo encargado de correr y desbordar para convertirse en un futbolista con mayor presencia en el área.
El entrenador español lo utilizó como delantero centro y le dio libertad para moverse entre líneas. El resultado fue una versión más decisiva, madura y goleadora del francés.
La temporada que convirtió a Dembélé en estrella
La campaña 2024-2025 representó su consagración. Dembélé anotó 35 goles, entregó 16 asistencias en 53 partidos y se convirtió en una pieza fundamental del mejor año deportivo del PSG.
El club conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia, el Trofeo de Campeones y, sobre todo, la primera Champions League de su historia. Dembélé fue elegido mejor jugador del torneo europeo y resultó determinante en las eliminatorias.
Su renacimiento también recibió reconocimiento individual. En 2025 ganó el Balón de Oro y fue elegido The Best al Jugador de la FIFA, un premio que confirmó su transformación en uno de los mejores futbolistas del planeta.
De campeón secundario a figura de Francia
Dembélé ya sabía lo que significaba ganar con su selección. Formó parte de la Francia campeona del Mundial de Rusia 2018, aunque tuvo una participación secundaria durante las rondas decisivas.
Cuatro años después fue titular en Catar 2022, torneo en el que Francia llegó nuevamente a la final. Sin embargo, su actuación ante Argentina terminó pronto: fue sustituido antes del descanso y cerró la competición con una sensación amarga.
El Mundial de 2026 le ofreció otra oportunidad. Esta vez llegó como una estrella consolidada, con la confianza de haber conquistado Europa y el reconocimiento de ser el mejor jugador del mundo.
Su revancha en el Mundial de 2026
Dembélé necesitó apenas una fase de grupos para demostrar que esta vez su historia sería diferente. Ante Noruega marcó tres goles en poco más de media hora y firmó el segundo triplete más rápido desde el inicio de un partido en la historia de los Mundiales.
Aquella actuación no fue un hecho aislado. El atacante llegó a cinco goles en el torneo y marcó en la victoria por 2-0 sobre Marruecos que clasificó a Francia a las semifinales.
Junto a Kylian Mbappé alcanzó 13 anotaciones. Ninguna dupla de una misma selección registraba una cifra semejante en un Mundial desde Ronaldo y Rivaldo con Brasil en 2002.
El jugador que antes llegaba a los grandes torneos rodeado de dudas ahora es una de las principales armas ofensivas de Francia. Ya no depende únicamente de su capacidad para regatear: también marca, asiste, lidera y aparece en los encuentros decisivos.
La revancha de Ousmane Dembélé
La historia de Ousmane Dembélé no es la de una promesa que cumplió su destino sin dificultades. Es la de un futbolista que estuvo cerca de quedar definido por sus lesiones y que debió reconstruir su carrera cuando muchos habían dejado de esperarlo.
Barcelona fue el escenario de sus mayores frustraciones, pero también el lugar donde aprendió a reconocer sus límites. París le permitió recuperar la confianza, encontrar una posición y convertir su talento en resultados.
Hoy, Dembélé es campeón del mundo, ganador de la Champions League, Balón de Oro, The Best y figura del Mundial de 2026. Su revancha no consistió en borrar sus caídas, sino en utilizarlas para regresar convertido en un jugador más completo.