¿Camiseta azul ante Inglaterra? El pedido de Argentina para el Mundial 2026

A las puertas de un nuevo capítulo de una de las rivalidades más intensas, apasionantes y cargadas de historia en el fútbol global, la Selección Argentina se prepara para medir fuerzas contra Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. En medio de la enorme expectativa previa al choque de este miércoles en Atlanta, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha realizado un llamativo y nostálgico pedido formal a la FIFA que ya acapara todas las miradas.

Según reveló el periodista Diego Monroig, la comitiva albiceleste solicitó formalmente vestir la camiseta alternativa de color azul para este trascendental partido, repitiendo la indumentaria que ya utilizaron en este certamen durante el encuentro ante Jordania. La decisión final por parte de la FIFA se dará a conocer este martes, una vez que se defina de manera oficial quién asumirá administrativamente el rol de equipo local.

El pedido de la camiseta azul no es casualidad y despierta de inmediato una profunda mística futbolera. Es imposible no trazar un puente directo con aquella mítica tarde de los cuartos de final del Mundial de México 1986. En ese partido, vistiendo justamente de azul, Argentina derrotó a los ingleses por 2 a 1 en el Estadio Azteca con una actuación imborrable y legendaria de Diego Armando Maradona, marcada a fuego por el "Gol del Siglo" y la célebre "Mano de Dios".

Detalles del encuentro y el camino a la gloria

Mientras se aguarda la resolución sobre la vestimenta, la expectativa también se traslada a la designación del cuerpo arbitral. Se espera que en las próximas horas la FIFA confirme la terna de jueces que tendrá la enorme responsabilidad de impartir justicia en un duelo de alta tensión, el cual definirá al segundo finalista del torneo. Quien resulte vencedor obtendrá el pase directo al partido decisivo por el título, programado para el domingo 19 de julio.