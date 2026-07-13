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Mujer fue atacada mientras trabajaba y murió en Soacha

Rosa Mayerly Olaya Coronado fue atacada con arma blanca mientras trabajaba. El presunto agresor fue capturado en el lugar y la familia pidió aclarar su identidad.
Feminicidio
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Redes sociales

Una jornada laboral terminó en tragedia en Soacha. Rosa Mayerly Olaya Coronado, trabajadora del Homecenter ubicado en el centro comercial Mercurio, fue atacada con arma blanca en la tarde del domingo 12 de julio y murió horas después debido a la gravedad de las heridas.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Cardiovascular de San Mateo, donde el personal médico intentó salvarle la vida, pero finalmente falleció.

El presunto responsable fue capturado dentro del establecimiento gracias a la rápida reacción de la Policía y quedó a disposición de las autoridades, que avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez 'Perico' Acosta, confirmó el fallecimiento de la trabajadora y aseguró que solicitó celeridad en el proceso de judicialización para evitar que el caso quede en la impunidad. Además, anunció acompañamiento para la familia de la víctima a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

 

Sin embargo, uno de los aspectos que ahora hace parte de la investigación es la relación entre la víctima y el presunto agresor. Inicialmente, el mandatario indicó que se trataría de la expareja de Rosa Mayerly.

No obstante, esa versión fue desmentida por Maira Yulieth Caballero, quien se identificó como hermana de la víctima. A través de redes sociales aseguró que el capturado no era su expareja, sino un compañero de trabajo que, según afirmó, presentaba problemas psiquiátricos y estaba obsesionado con ella.

La familiar pidió que se rectifique esa información por respeto a la memoria de Rosa Mayerly y solicitó que las autoridades investiguen el caso con total rigor para establecer plenamente los hechos.

Mientras avanza el proceso judicial, la Alcaldía de Soacha reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres y pidió que, de comprobarse su responsabilidad, el presunto agresor reciba la máxima sanción contemplada por la ley.

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