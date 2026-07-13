Una jornada laboral terminó en tragedia en Soacha. Rosa Mayerly Olaya Coronado, trabajadora del Homecenter ubicado en el centro comercial Mercurio, fue atacada con arma blanca en la tarde del domingo 12 de julio y murió horas después debido a la gravedad de las heridas.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Cardiovascular de San Mateo, donde el personal médico intentó salvarle la vida, pero finalmente falleció.

El presunto responsable fue capturado dentro del establecimiento gracias a la rápida reacción de la Policía y quedó a disposición de las autoridades, que avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez 'Perico' Acosta, confirmó el fallecimiento de la trabajadora y aseguró que solicitó celeridad en el proceso de judicialización para evitar que el caso quede en la impunidad. Además, anunció acompañamiento para la familia de la víctima a través de la Secretaría de Desarrollo Social.