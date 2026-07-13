La Dirección de Antinarcóticos de la Policía logró la captura en flagrancia de un ciudadano extranjero en el Aeropuerto Internacional El Dorado, quien pretendía abordar un vuelo con destino a Barcelona, España, suplantando la identidad de un miembro de tripulación comercial.

El sindicado, quien portaba un uniforme de piloto y se presentaba como integrante del personal de una aerolínea internacional, intentó evadir los filtros de seguridad aeroportuarios utilizando esta fachada. Sin embargo, su conducta generó sospechas entre los uniformados encargados de los controles rutinarios aplicados al personal técnico de vuelo.

Ante las señales de alerta en el comportamiento del pasajero, los agentes procedieron a realizar una inspección técnica mediante el uso del sistema de escáner corporal (Body Scan).

El análisis de las imágenes radiológicas permitió identificar anomalías en el torso del sospechoso, como Cinco paquetes rectangulares compactos y una faja de sujeción adherida directamente a su cuerpo.

Tras realizar la verificación manual de los elementos detectados, las autoridades confirmaron el hallazgo de 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína, cuyo destino final, según las investigaciones preliminares, eran los centros de distribución en el continente europeo.

Impacto a las finanzas criminales

El ciudadano extranjero fue detenido formalmente y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El brigadier general William Castaño Ramos, director de la Dirección de Antinarcóticos, entregó el balance oficial del operativo: