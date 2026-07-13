La periodista Marta Gómez Montero y el presentador Jesús Cintora hicieron las paces este lunes con un apretón de manos en el set de Malas lenguas, del canal RTVE (España) apenas dos días después de que ella abandonara el programa entre lágrimas tras asegurar que se sentía humillada.

Al regresar al programa, Gómez Montero declaró: "Somos humanos y hay días que tienes un impulso". Añadió que se sentía "tranquila, reconfortada por la actitud del presidente de la corporación, José Pablo López, y la tuya [Cintora], y haciendo lo que he hecho los últimos 38 años, trabajar desde el respeto". Asimismo, enfatizó el compromiso con el público: "Respeto es lo que nos debemos tener y el que yo le tengo a la audiencia, a la que quiero trasladárselo. Yo estoy aquí para tratar de informar y debatir".