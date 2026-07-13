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Rescatan a 10 perros víctimas de maltrato en una vivienda de Medellín

Los animales fueron hallados en condiciones críticas de salud, con desnutrición severa y en un espacio insalubre.
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Créditos:
Alcaldía de Medellín

Diez perros fueron rescatados por las autoridades tras ser encontrados en condiciones de presunto maltrato dentro de una vivienda del barrio Bello Oriente, en Medellín. Los animales presentaban un grave deterioro físico y permanecían en un lugar con poca iluminación, escaso espacio y sin las condiciones mínimas para su bienestar.

El operativo fue realizado por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, en coordinación con la Inspección de Convivencia y Paz de Protección Animal.

 

Durante la inspección, los uniformados evidenciaron que los caninos sufrían un avanzado estado de caquexia, una condición asociada a la pérdida extrema de peso y masa muscular. Además, el lugar presentaba acumulación de excretas y orina, presencia de pulgas y otras condiciones insalubres que ponían en riesgo la vida de los animales.

La capitán Stéfanny Rodríguez, de la Seccional de Carabineros y Protección Animal, confirmó que los 10 perros fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde reciben atención veterinaria especializada para evaluar su estado de salud e iniciar un proceso de recuperación.

Las autoridades informaron que los propietarios podrían enfrentar sanciones administrativas que incluyen multas de hasta cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, se analizará si existen elementos para abrir una investigación por el presunto delito de maltrato animal.

Medellín
Maltrato animal
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