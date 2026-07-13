Durante la inspección, los uniformados evidenciaron que los caninos sufrían un avanzado estado de caquexia, una condición asociada a la pérdida extrema de peso y masa muscular. Además, el lugar presentaba acumulación de excretas y orina, presencia de pulgas y otras condiciones insalubres que ponían en riesgo la vida de los animales.

La capitán Stéfanny Rodríguez, de la Seccional de Carabineros y Protección Animal, confirmó que los 10 perros fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal La Perla, donde reciben atención veterinaria especializada para evaluar su estado de salud e iniciar un proceso de recuperación.

Las autoridades informaron que los propietarios podrían enfrentar sanciones administrativas que incluyen multas de hasta cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, se analizará si existen elementos para abrir una investigación por el presunto delito de maltrato animal.