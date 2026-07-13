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Niegan el ingreso a seis extranjeros por presunto turismo sexual en Antioquia

Los ciudadanos estadounidenses llegaron desde Miami al aeropuerto José María Córdova. En lo corrido de 2026, ya son 101 los extranjeros inadmitidos en Antioquia por este motivo.
Migracion
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Migración Colombia

Migración Colombia negó el ingreso al país de seis ciudadanos estadounidenses que llegaron al aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), tras establecer que, presuntamente, su viaje tenía como finalidad el turismo con fines de explotación sexual.

Los viajeros arribaron en un vuelo procedente de Miami y, durante las entrevistas de control migratorio, los funcionarios detectaron inconsistencias entre el motivo declarado de su visita y la información recopilada durante el procedimiento, lo que llevó a su inadmisión.

 

Como parte de la inspección, realizada con apoyo de la Policía Nacional, los extranjeros permitieron la revisión de su equipaje. Allí fueron encontrados varios paquetes con billetes de un dólar, que, según las autoridades, presuntamente serían utilizados como propinas en establecimientos nocturnos durante su permanencia en Colombia.

Con este caso, Antioquia completa 101 extranjeros inadmitidos en 2026 por presuntos vínculos con el turismo sexual, una cifra que ya supera los cerca de 80 casos registrados durante todo 2025 en el departamento.

A nivel nacional, Migración Colombia reporta casi 140 inadmisiones por esta causa en lo corrido del año, reflejando un incremento frente a las aproximadamente 110 registradas durante todo el año anterior.

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