Como parte de la inspección, realizada con apoyo de la Policía Nacional, los extranjeros permitieron la revisión de su equipaje. Allí fueron encontrados varios paquetes con billetes de un dólar, que, según las autoridades, presuntamente serían utilizados como propinas en establecimientos nocturnos durante su permanencia en Colombia.

Con este caso, Antioquia completa 101 extranjeros inadmitidos en 2026 por presuntos vínculos con el turismo sexual, una cifra que ya supera los cerca de 80 casos registrados durante todo 2025 en el departamento.

A nivel nacional, Migración Colombia reporta casi 140 inadmisiones por esta causa en lo corrido del año, reflejando un incremento frente a las aproximadamente 110 registradas durante todo el año anterior.