Ante el aislamiento del municipio, la Gobernación de Boyacá, con apoyo del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Defensa, puso en marcha un puente aéreo para transportar asistencia humanitaria.

Los suministros son enviados desde Tunja hasta Yopal y, posteriormente, trasladados en helicóptero hacia Cubará, ya que las condiciones de las vías impiden el ingreso de vehículos de carga.

Mientras tanto, Güicán de la Sierra continúa siendo el municipio con las mayores afectaciones por el desbordamiento de los ríos que nacen en la Sierra Nevada del Cocuy. Según el balance oficial, 18 puentes, entre vehiculares y peatonales, colapsaron por la fuerza de las crecientes, afectando la movilidad de cientos de habitantes.

La emergencia también deja afectaciones en municipios como Panqueba, Pisba, Paya, Labranzagrande, Chita, Jericó, Guacamayas, El Espino y Chiscas, donde las autoridades mantienen el monitoreo por posibles nuevos deslizamientos e inundaciones.