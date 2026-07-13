La investigación por el tiroteo registrado este lunes en Biddeford, estado de Maine (Estados Unidos), continúa mientras crecen las versiones sobre la identidad de la persona que murió durante un operativo en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Aunque las autoridades federales no han revelado oficialmente el nombre del fallecido, organizaciones de apoyo a migrantes afirmaron que se trataría de un ciudadano colombiano de 26 años que contaba con permiso para trabajar en Estados Unidos y tenía un número de Seguro Social.
La información fue dada a conocer por la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Maine, luego de que el presidente de la Cámara de Representantes de ese estado, Ryan Fecteau, confirmara que una persona perdió la vida durante el procedimiento.
El Departamento de Policía de Biddeford informó que acudió al lugar del incidente, en la intersección de las calles Pool y Hill, para asegurar la escena. Sin embargo, indicó que todas las preguntas relacionadas con el operativo deben ser respondidas por el ICE.
Imágenes difundidas por medios estadounidenses muestran un vehículo con múltiples impactos de bala en el parabrisas del lado del conductor, elementos que ahora hacen parte de la investigación.
Las autoridades estatales de Maine y el Departamento de Seguridad Pública continúan recopilando pruebas para establecer cómo ocurrieron los hechos.