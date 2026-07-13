La información fue dada a conocer por la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Maine, luego de que el presidente de la Cámara de Representantes de ese estado, Ryan Fecteau, confirmara que una persona perdió la vida durante el procedimiento.

El Departamento de Policía de Biddeford informó que acudió al lugar del incidente, en la intersección de las calles Pool y Hill, para asegurar la escena. Sin embargo, indicó que todas las preguntas relacionadas con el operativo deben ser respondidas por el ICE.

Imágenes difundidas por medios estadounidenses muestran un vehículo con múltiples impactos de bala en el parabrisas del lado del conductor, elementos que ahora hacen parte de la investigación.

Las autoridades estatales de Maine y el Departamento de Seguridad Pública continúan recopilando pruebas para establecer cómo ocurrieron los hechos.