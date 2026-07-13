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Trump amenaza a Irán: “Los golpearemos muy duro” esta noche

El presidente de Estados Unidos anunció nuevos ataques contra objetivos iraníes y confirmó el restablecimiento del bloqueo marítimo sobre los puertos del país.
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La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a escalar. El presidente Donald Trump aseguró este lunes que las fuerzas armadas estadounidenses lanzarán nuevos ataques contra territorio iraní "esta noche" y "mañana", en medio del recrudecimiento del conflicto entre ambos países.

Durante una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt, el mandatario afirmó que ya existen objetivos militares identificados y lanzó una advertencia de ataque directa a Teherán.

Entre los posibles blancos mencionó el monte Kolang Gaz La, en la provincia de Isfahán, donde, según dijo, Irán tendría una cuarta instalación nuclear. Al ser consultado sobre un eventual ataque a esa zona, respondió que sería "un objetivo posible para un buen y certero disparo directo a la puerta principal".

Horas antes, Trump también anunció que Estados Unidos reanudará el bloqueo del tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes. La medida comenzará a regir este martes 14 de julio a las 4:00 p. m. (hora del este de EE. UU.).

Además, informó que se cobrará un 20 % como compensación por la protección brindada a embarcaciones de otros países que transiten por el estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo.

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