El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, anunció que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acompañará al gobierno de Abelardo de la Espriella con asistencia técnica para evaluar el estado real de las finanzas públicas de Colombia, luego de una serie de reuniones sostenidas en Washington.

Según explicó Restrepo, el acuerdo se alcanzó tras una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el subdirector del organismo, Dan Katz, quienes analizaron la situación fiscal que recibirá el próximo Gobierno y acordaron brindar asistencia técnica para establecer con mayor precisión la dimensión del deterioro de las finanzas públicas y orientar las decisiones que deberá adoptar la nueva administración.