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Gobierno electo fortalece alianzas con el Banco Mundial

El equipo de Abelardo de la Espriella avanzó en conversaciones para estructurar un paquete de cooperación, financiamiento e inversión para Colombia.
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El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, anunció que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acompañará al gobierno de Abelardo de la Espriella con asistencia técnica para evaluar el estado real de las finanzas públicas de Colombia, luego de una serie de reuniones sostenidas en Washington.

Según explicó Restrepo, el acuerdo se alcanzó tras una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el subdirector del organismo, Dan Katz, quienes analizaron la situación fiscal que recibirá el próximo Gobierno y acordaron brindar asistencia técnica para establecer con mayor precisión la dimensión del deterioro de las finanzas públicas y orientar las decisiones que deberá adoptar la nueva administración.

 

 

El funcionario señaló que el objetivo es garantizar la sostenibilidad fiscal y recuperar la confianza en la economía colombiana, condiciones que, aseguró, serán fundamentales para impulsar el crecimiento del país durante el nuevo gobierno.

La delegación del gobierno electo se reunió con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y la vicepresidenta para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, quienes ratificaron el respaldo del organismo a Colombia y su disposición para apoyar proyectos de infraestructura, energía, agroindustria, emprendimiento y desarrollo regional.

 

Además, confirmó que Susana Cordeiro visitará próximamente Barranquilla para reunirse con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, con el fin de avanzar en la definición del paquete de cooperación y financiamiento que respaldará las prioridades del nuevo Gobierno.

La agenda internacional del equipo de transición continuará con reuniones en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Exim Bank, en busca de fortalecer el respaldo financiero e institucional para la próxima administración.

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